İsrailli askere kahramanlık madalyası

T24- İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı kanlı baskında yer alan ve 6 Türk vatandaşını öldüren bir komando Jerusalem Post gazetesine konuştu ve "Başka seçeneğimiz yoktu!" dedi.



Helikopterden gemiye inen 15. ve son komando olan S., iner inmez kendisinden önce inen askerler gibi metal sopalar ile saldırıya uğradığını söyledi, gemiyi "bir savaş alanı", gemidekileri de "katil paralı askerler" olarak nitelendirdi.





Bir yanına baktığında üç komutanının yaralı olarak yerde yattığını gördüğünü ifade eden S., komutanlardan birinin karnından, diğerinin dizinden vurulduğunu, üçüncü komutanın ise kafasına demir çubukla vurulduğu için kafatası kemiği kırık bir biçimde baygın yattığını söyledi.



Emir komuta zinciri gereği yönetimi otomatikman devraldığını anlatan S. aktivistlerin askerlerden iki tabanca çaldığını ve sürekli ateş ettiğini iddia etti.



Hayatlarının tehlikede olduğunu iddia eden S., “Bunlar hiç kuşkusuz teröristlerdi. Gözlerindeki katillerin öfkesi vardı ve bizi öldürmek için geliyorlardı" dedi.



Altı kişinin ölümüne yol açan S.'e kahramanlık madalyası verilmesi düşünülüyor.