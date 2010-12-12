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Dünya

İSRAİLLİ ASKERE 10 YIL HAPİS TEL AVİV (A.A)

12 Aralık 2010 20:42

-İSRAİLLİ ASKERE 10 YIL HAPİS TEL AVİV (A.A) - 12.12.2010 - İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin odasına girerek hırsızlık yapan İsrailli askere 10 yıl hapis cezası verildi. Caffa'da bugün askeri mahkemede yapılan duruşmada Onbaşı Louis Maskota, iki tüfek ve Aşkenazi'nin kredi kartı bilgilerini çaldığı soygundan suçlu bulunarak, ağırlaştırılmış 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığın "tehditler sonucu böyle davrandığına ilişkin iddialarını kabul etmenin zor olduğu" kanaatine vardı. Maskota'nın ahlaki kuralları çiğnediği, çaldığı tüfeklerden birinin sahibi bir askeri de ciddi şekilde yaraladığı belirtildi. Maskota'nın avukatı ise temyize başvurmayı düşündüklerini bildirdi. İsrail Genelkurmay Başkanlığının Tel Aviv'deki binasında geçen yıl yapılan hırsızlık, bir askerin silahının çalındığını bildirmesiyle ortaya çıkmıştı. Soruşturmalar sırasında Genelkurmay Başkanı Aşkenazi'nin de kredi kartı bilgilerinin çalındığı, bu bilgilerin, silah kaçakçılığı yapan bazı Araplara iletildiği ve onların da kart bilgilerini kullanarak alışveriş yaptıkları belirlenmişti. Hırsızlığı yapan asker, Genelkurmay'da görevliydi.

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