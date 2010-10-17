-İSRAİLLİ ASKER: GÖBEK ATMAK SUÇ DEĞİL TEL AVİV (A.A) - 17.10.2010 - Batı Şeria'da elleri ve gözleri bağlı haldeki genç bir Filistinli kadının etrafında göbek atarken çekilen görüntüleri paylaşım sitesi Youtube'de yayımlanan İsrailli eski asker, olayla ilgili olarak "Belki onu küçük düşürmüş olabilirim, ama suç işlediğimi sanmıyorum" açıklamasında bulundu. İbranice yayımlanan Maariv gazetesi adının Avi Yakubov olduğu belirlenen eski askerle bir söyleşi yayımladı. Yakubov, olayı şöyle anlattı: "Bu hiç hesapta olmayan bir olaydı... O gün çavuşum benden kızı gözetim görevini devralmamı istedi, bir askeri bıçaklama teşebbüsünde bulunduğu için kızın gözaltına alındığını söyledi. Olay sırasında yalnızdım. O sırada bir arkadaşım da yanıma geldi ve oynamamı istedi. 'Telefonumda Arap müziği de var' dedi. Başta kabul etmedim, ama sonunda 'hadi olsun' dedim. O (Filistinli kadın) müziği duyuyordu, ama neler olduğunu pek anlamadı." Daha sonra yanlarına bölük komutan yardımcısının geldiğini belirten asker, bu davranışından dolayı mahkum olduğunu ve 21 gün hapis cezası aldığını söyledi. İsrailli eski asker, olay yerinde İsrail basınında bahsedildiği gibi 10 asker olmadığını, alkol almadıklarını ve kadına da hiçbir şekilde el kaldırmadıklarını ifade etti. Yakubov, "Bizden su istedi, verdik, içmesine de yardım ettik. Ama şimdi o bunun alkol olduğunu iddia ediyor. Dövmedik, elimizi bile sürmedik" dedi. İsrailli eski askerin adı, videonun yayımlanmasının ardından bir internet blogunda yayımlanmıştı. Adının ortaya çıkmasından sonra çok tepki aldığını dile getiren Yakubov, "İnsanlar bana bir savaş suçlusuymuşum gibi davranıyorlar. Küçük bir şakaydı. Eninde sonunda bir dakikalık bir göbek atma filmi bu... Aslına bakarsanız, salak bir danstı" diye konuştu. İsrailli eski asker, özür dilemek isteyip istemediğinin sorulması üzerine de "Neden, niye ki" diye sordu ve olayları basının abarttığını ifade etti. Yakubov, "Nasıl ben onun karşısında dans etmekle yanlış yaptıysam, o da bir askeri bıçaklamaya kalktığı için yanlış yaptı" sözleriyle kendini savundu. Askerin görüntüleri iki yıl kadar önce çekilmiş, geçen ay Youtube'dan bulunarak İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayımlanmış ve İsrail askerlerinin gözaltındaki Filistinlilere tacizlerinin yeni bir örneği olarak büyük tepki almıştı. Olayın 2007 Aralık ayında, Batı Şeria'da Hatmar Etzion askeri üssünde meydana geldiği belirlenmişti. Görüntülerde yer alan Filistinli kadın tutsak İhsan Dababşe, El Cezire'de görüntüleri izlediğinde, kendisini aşağılanmış hissettiğini anlatmıştı. Dababşe, ayrıca askerlerin kendisine şarap içme teklifinde bulunduklarını, tüfeklerinin dipçikleriyle bayılana kadar vurduklarını belirtmiş ve İsrail ordusunu dava etmeyi planladığını söylemişti.