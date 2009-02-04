'İsrailli Arapları Türkiye'ye tehcir edelim'

İsrail'de seçimlere sayılı günler kala, sağdaki Ulusal Birlik partisi adaylarından Michael Ben-Ari, "İsrail'deki Arap sorununun çözümü için, İsrailli Arapların Venezüela veya Türkiye gibi ülkelere gönderilmesinin" yolunu açma vaadinde bulunuyor.



Kendisini İsrail'de yasadışı ilan edilen ırkçı Kah örgütünün lideri Meir Kahane'nin "öğrencisi ve takipçisi" olarak tanıtan Ben-Ari, Ynet sitesiyle yaptığı söyleşide, ülkedeki Arap sorunu için 'çözüm' önerisini açıkladı.



"Kahane'yi temsil eden tek kişi ben değilim" diye konuşan Ben-Ari, hem Knesset'in (İsrail parlamentosu) içinde, hem de dışarıda Kahane'nin birçok taraftarı bulunduğunu söyledi. Ben-Ari, "İsrail Evimiz partisinin başkanı Avigdor Lieberman, iki sandalye daha fazla kazanmak için Kahane gibi davranıyor, Likud'dan Limor Livnat da Kahane gibi konuşuyor. Herkes daha önce tabu olan İsrailli Araplar sorununa çözüm bulunması ihtiyacı bulunduğunun farkında" diye konuştu.



"Kahane haklıydı" diyen Ben-Ari, Haham Meir Kahane'nin 24 yıl önce söylediklerinin, bugün seçim kampanyalarının odağına yerleştiği görüşünde...



Haham Meir Kahane, "Arapların gönüllü ya da zorla sürgüne gönderilmesi için" 1970'li yılların başında kampanya başlatmıştı. 1984 yılı seçimlerinde partisi Kah, ırkçı söylemleriyle Knesset'e girmiş, Kahane de milletvekili olmuştu. Partisi, daha sonra aynı gerekçelerle 1986 yılında İsrail Yüksek Adalet Mahkemesince yasadışı ilan edilmiş, Meir Kahane 1990'da New York'ta öldürülmüştü.



Aşırı sağcı adayın "Arap sorunu" için önerdiği plan, "dünya çapında bir finansal kampanyayla İsrailli Arapların Türkiye veya Venezüela gibi ülkelere yerleştirilmesi için insani koridor açılmasını" öngörüyor. "Toplanacak paranın da bu ülkelere gideceklerin yeni yaşamlarına uyum sağlaması için kullanılması" amaçlanıyor.



Ben-Ari, İsrail'deki Arapların tamamını mı kastettiği sorusu üzerine, "Hepsini düşman olarak görmediğini" söyledi. İsrail'deki Dürzi toplumunun sadık olduğunu, düşman olmadığını belirten Ben-Ari, buna karşılık, İsrail'in kuzeyindeki Ümm-El Fehm'de yaşayanları farklı bir yere koydu. "Önerisinin zalimlik ya da ırkçılık anlamına gelmediğini" savunan Ben-Ari, "Arapların gönderilmesinin, Kahane'nin öğretilerinin bir bölümü olduğunu" ifade etti.



Michael Ben-Ari ayrıca, partisinin Suriye ve Filistinlilerle diplomatik görüşme yolunu arayan bir hükümetin parçası olmayacağını da söyledi. Aday, İsrail muhalefetinin lideri Likud Başkanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine uygulanan kısıtlamayı da kaldıracak bir hükümet kuracağına inanıyor.



Ynet sitesi, partisinin 4. sıradaki adayı olan Ben-Ari'nin, seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarına göre meclise girebileceğini belirtiyor.