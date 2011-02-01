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Dünya

İSRAİLLİ ARAPLARDAN MISIR'A DESTEK TEL AVİV (A.A)

01 Şubat 2011 22:18

-İSRAİLLİ ARAPLARDAN MISIR'A DESTEK TEL AVİV (A.A) - 01.02.2011 - Bir grup İsrailli Arap, Tel Aviv'de Mısır Büyükelçiliği yakınında düzenlediği protesto gösterisinde, Mısır'daki gösterilere destek verdi ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e ''bırak git'' diye bağırdı. Çoğu Balad partisi üyesi, aralarında Hayfa ve Nasıra'dan öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 300 kişilik grup, ellerinde Filistin, Mısır ve Tunus bayraklarıyla gösteri düzenledi.  Bazı göstericiler, Mübarek'in üzerine çarpı konulmuş resimlerini,  bazıları da eski Mısır lideri Cemal Nasır'ın resimlerini taşıdı. İsrail polisi, protestocuların Mısır Büyükelçiliğinin önüne gitmelerine izin vermedi, bu arada Mübarek'in resmini yakmak isteyen protestoculara da engel oldu. Büyükelçilik binasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta toplananlar genellikle Mısır'daki gösterilerde de dile getirilen Mübarek karşıtı sloganları kullandı, ''Bırak git'', ''Suudi Arabistan seni bekliyor'',  ''Cemal (Mübarek'in görevi devretmeye hazırlandığı oğlu), babana söyle uçak hazır bekliyor'' diye bağırdı. Konuşmalarda da ''Artık dünyada tiranların rejimlerinin değişmesinin zamanı gelmiştir'' denildi. Mübarek, İsrail ve Amerika'nın ajanı olmakla suçlandı. Protesto gösterisine katılanlardan Nasıralı Ahmed Tatur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ı Arap dünyasının ''siyasi başkenti'' olarak değerlendirdi, buradaki gelişmelerin tüm Arap dünyasını etkileyeceğini söyledi.  Tatur, ''Mübarek gidecek, gitmeli. Mısır halkı, artık diktatörlüğün sonunun geldiğini göstermiştir. Herkes rejime karşı. Mısır'da sadece hükümetin değişmesi yetmez, rejim de değişmeli'' dedi. Göstericiler, yaklaşık 2 saat kadar süren protestonun ardından olaysız dağıldı.

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