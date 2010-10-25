-İSRAİLLİ ARAPLAR İFADE VERDİ TEL AVİV (A.A) - 25.10.2010 - İsrail'in 31 Mayısta Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği operasyon sırasında gemi yolcuları arasında bulunan İsrailli Araplar Muhammed Zeydan ve Hhamad Ebu Dabus, soruşturmayı yürüten Türkel Komisyonu'na ifade verdi. Daha önce kendilerine yapılan ifade verme çağrılarını kabul etmeyen İsrailli Araplar, Komisyonun kendileri için ikinci kez yaptığı çağrı ve gelmemeleri halinde polis zoruyla getirilecekleri yolundaki uyarısının ardından, bugün Komisyonda hazır bulundular. İsrailli Arapların ifadeleri sırasında, İsrail Parlamentosunun (Kneasset) Arap milletvekillerinden ve gemi yolcuları arasındaki Hanen Zoabi de hazır bulundu. İsrail basınına yansıyan ifadelerine göre, Muhammed Zeydan, ''filodaki katılımcılar Gazze'ye uygulanan deniz ablukasını kırarak, bir mesaj vermek amacında olduğu için'', İsrail'in Mavi Marmara'nın İsrail'in Aşdod veya Mısır'ın El Ariş limanlarında yükünün kontrol edilmesi yolundaki çağrılarını kabul etmediğini savundu. Zeydan, Komisyona açıklamalarında, gemi yolcularının askerlere metal sopalar kullanarak saldırdığını görmediğini, aksine, 3 Türk yolcunun yaralı bir askeri tedavisini yapmak için güverteye taşıdıklarını gördüğünü söyledi. Zeydan, "(Yaralı) asker bu insanlarca korumaya alındı" dedi. Zeydan, askerler gemiye çıktığında kendisiyle birlikte 250 dolayında yolcunun güvertenin altında geniş bir odada bulunduğunu, kendisinin geminin ele geçirilişini görmediğini ifade etti. Zeydan, 20 kadar yolcunun bulunduğu odaya yaralı olarak getirildiğini, ancak odanın kapısı dışında bulunan askerlerin kendi aralarında konuşup içeri girmediğini, yardım önerisinde de bulunmadıklarını söyledi. Gemi yolcuları arasındaki İsrailli Arap Milletvekili Hanen Zuabi'nin bir ara dışarı çıkıp, yardım etmeleri yolundaki ricasına karşılık da askerlerin kendisine içeri dönmesini emrettiklerini ve yardım da etmediklerini kaydetti. Zeydan, Komisyon üyelerinin, özellikle Mavi Marmara olmak üzere filo eylemini düzenleyenlerle ilgili sorularına da muhatap oldu. Bu sorulara verdiği cevaplarda ise Gazze'ye Özgürlük Hareketi ile bağlantılı, Gazze merkezli bir insan hakları örgütü tarafından gemi yolculuğuna katılma daveti aldığını bildiren Zeydan, kendisinin sadece filoda yer alanlardan biri olduğunu; organizasyonda yer almadığını da vurguladı.