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Dünya

İsrailli akademisyelere ihraç

AB'nin politikalarına uyan İspanya, Batı Şeria'da bulunan İsrail üniversitesi akademisyenlerini yarışmadan ihraç etti.

24 Eylül 2009 03:00

Filistin topraklarında üniversite inşa eden İsrail'e İspanya'dan tokat. Avrupa Birliği Batı Şeria'daki İsrail yerleşkelerine karşı çıkıyor. AB'nin bu politikalarına uyan İspanya, Batı Şeria'da bulunan İsrail üniversitesi akademisyenlerini yarışmadan ihraç etti.

İspanya, güneş enerjisi tasarımlarına ilişkin bir yarışmaya katılan bir grup İsrailli akademisyeni, üniversitelerinin Batı Şeria'da bulunması nedeniyle ihraç etmesine karar verdi.

İspanya İskan Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in Batı Şeria'daki inşaat faaliyetlerine karşı çıkan AB politikasıyla aynı çizgide hareket ettiklerini ve bu doğrultuda, Batı Şeria'daki Ariel Üniversitesinden gelen İsrailli akademisyenlerin yarışmadan diskalifiye edildiğini söyledi.

Yarışma, ABD Enerji Bakanlığının sponsorluğunda yapılıyor. İsrail, tüm eleştirilere rağmen Batı Şeria'daki yerleşim projelerine devam etmek ve bu politikasıyla Filistin tarafıyla barış görüşmelerinin önünü tıkamakla suçlanıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'daki inşaatlar devam ettiği sürece İsrail ile görüşmeyi kabul etmeyeceklerini söylemişti.

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