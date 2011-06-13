-İSRAİLLİ ADAYA FİLİSTİN'DEN DESTEK RAMALLAH (A.A) - 12.06.2011 - Filistin Başbakanı Selam Feyyaz, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına aday olan İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer'e destek verdi. Feyyaz, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, IMF için büyük bir başkan olacağını söylediği Fischer'in mükemmel bir insan olduğunu söyledi. Feyyaz, "Eğer oyum olsaydı Fischer için kullanırdım." dedi. ABD'de eğitim görmüş bir iktisatçı ve eski bir IMF üst düzey yetkilisi olan Feyyaz, IMF'de beraber çalıştıkları dönemden beri 20 yıldır Fischer'i tanıdığını ifade etti. Filistin yönetimi, IMF başkanlığı seçim sürecine katılamıyor. Dünya Bankası ve Citigroup'ta önemli görevlerde bulunan Stanley Fischer, 1994-2001 döneminde IMF Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Fischer, 2005 yılından bu yana İsrail Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapıyor.