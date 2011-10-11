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Spor

İsrailli 4 sporcuya 9 yakın koruma ANKARA (A.A)

11 Ekim 2011 20:52

-İsrailli 4 sporcuya 9 yakın koruma ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Ankara'da yapılan ''11. Wushu Dünya Şampiyonası''na katılan 4 İsrailli sporcuyu, 9 özel güvenlik elemanı koruyor. Şampiyona için Ankara'ya gelen İsrailli sporcular ile bir yönetici ve iki antrenörün kaldıkları otel ile müsabakaların yapıldığı Ankara Spor Salonu arasındaki yol güvenliğinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 10 polisten oluşan çevik kuvvet ekibince sağlandığı öğrenildi.  İsrailli sporcuların salon içindeki güvenlikleri ise 3 İsrailli, 5 Türk ve 1 de Rus yakın koruma tarafından sağlanıyor.

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