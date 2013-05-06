İsrail'le tazminat miktarı görüşülecek

İsrail'in, Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından yürütülen tazminat görüşmelerinin ikincisi bugün İsrail'in Tel Aviv kentinde yapılacak. Bugünkü toplantıda tazminat miktarı ele alınacak.



Görüşmelerde İsrail'i 22 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen ilk toplantıya katılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Joseph Ciechanover ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Amidror temsil edecek.

İlk tur görüşmelerin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail heyetiyle tazminatı belirleyecek parametreler üzerinde durulduğunu ve bir metin üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı.

3 yıl sonra üst düzey ilk heyet

Bugünkü toplantıda tarafların tazminat miktarını ele alıp tartışması bekleniyor. Türk heyeti son 3 yılda İsrail'i ziyaret eden en üst düzeydeki ilk heyet. Tazminat konusunda anlaşma sağlanmasıyla iki ülke arasında diplomatik ilişkiler tam temsil düzeyine yükseltilecek.

İsrail heyeti Arınç'la görüşmüştü

İsrail heyeti, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından da kabul edilmişti. Tazminat konusunun koordinasyonunu yürüten Arınç, "Tazminat miktarı açıkça belirlenmedi ancak ödenecek miktar konusunda, bu meblağın hesaplanmasına yönelik usul ve esaslar görüşüldü, ilke ve parametreler belirlendi" açıklamasını yapmıştı.

"Parametreler çerçevesinde tazminat miktarı üzerinde bir anlaşmaya varıldığında, iki tarafın yetkili makamlarınca onaylandığında, meselenin bitmiş olacağını" kaydeden Arınç, "Ayrıca diplomatik ilişkilerimizin tam temsil düzeyine yükseltilmesi yönünde önemli bir aşama da geçilmiş olacaktır" ifadesini kullanmıştı.