İsraille ilişkiler düzeliyor mu?

T24 - İsrail’in Gazze’ye Yardım Koordinatörü Tümgeneral Dangot, Türkiye’nin bölgeye dilediği kadar yardım gönderebileceğini, bu konuda Ankara’ya limit konmayacağını belirtti.







İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) önümüzdeki hafta yola çıkacak Gazze filosuna katılmayacağını açıklamasının ardından bir iyi niyet adımı da İsrail’den geldi. Gazze’ye Yardım Koordinatörü Tümgeneral Eithan Dangot, Türkiye’nin özel olduğunu söyleyerek Türkiye ile Gazze’ye yardım konusunda sınırsız işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tümgeneral Dangot’un açıklamaları şöyle:

- Türkiye istesin; işbirliğimizde hiçbir sınır olmaz. Türkiye’nin işbirliği yapmak istemesi halinde, tüm diğer ülkelerden farklı bir konumu olur. Siz yeter ki isteyin, işbirliğinde sınır yok.. Mavi Marmara gelmeden önce Türk Büyükelçisi’ne “Bütün malzemeyi bize getirin, normalde kontrol ettiğimiz şeyleri kontrol dahi etmeden Gazze’ye göndereceğim” dedim. Türkiye için herhangi bir limitin olmadığını da söyledim. Ama bu öneri ortada kaldı.



Mavi Marmara yükünü Gazze’ye kendimiz yolladık

- Mavi Marmara’dan çıkan malzemeler çok kötü durumdaydı. Gıdaların ve ilaçların son kullanma tarihi geçmişti. Ama ona rağmen biz yol parasını ödeyerek, o malzemeleri Gazze’ye kendimiz ulaştırdık.

- Gazze’ye yönelik herhangi bir sivil abluka yok, uygulanan şey güvenlik ablukası. Biz kendimizi ve halkımızı korumak zorundayız. Çünkü gemilerin füze ya da benzeri unsurların yapılmasına olanak sağlayacak şeyleri getirmesine izin veremeyiz. Örneğin, önceki günlerde bir gemi yakaladık füze parçaları taşıyordu.



Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini umuyoruz

- Gazze’ye gemilerle gelmenin bir anlamı yok. Çünkü orada bir liman yok.

- Herkese diyoruz ki, Gazze’ye bir şey getirmek istiyorsanız, bunu kara yoluyla yapın. Gazze’yi özgürleştirmekten söz ediyorsunuz, eğer özgürleştirmek istiyorsanız yardımları Filistin yönetimi aracılığıyla yapmalısınız.

- Mavi Marmara’dan önce Türkiye ile mükemmel çalışıyorduk. Ama konvoydan sonra her şey değişti. Arkadaşlar arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Askeri anlamda çok iyi bir işbirliğimiz vardı. Hala konuşuyoruz ancak eskisi gibi değil. Ama umarız, bu bir gün değişecek.