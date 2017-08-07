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Dünya

İsraille ilgili çarpıcı iddia! Abbas esir mi tutuluyor?

" İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta mahkûma dönüştürdü"

07 Ağustos 2017 20:11

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'tan çıkışına izin vermediği ve bölgede kalmaya zorladığını yazdı. Gazete öte yandan Ürdün Kralı'nın da Abbas ile görüşmek için Kudüs'e geldiğini ifade ederek iddiayı güçlendirmiş oldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Filistinli güvenlik kaynaklarının iddiasını kabul etmedi. 

Jerusalem Post haberi, "Filistinlik kaynaklar: İsrail, Abbas'ı Ramallah'ta mahkûma dönüştürdü" başlığıyla duyurdu. 

Filistinli kaynaklar, Abbas'ın Mescid-i Aksa'da çıkan olayları engelleme ve durdurma konusunda 'başarısız olması' nedeniyle İsrail'in Abbas'a yaptırım uyguladığını iddia etti. 

Jerusalem Post'a konuşan ABD'li kaynaklar ise Ramallah'tan çıkışın kabul edilmemesinin Abbas'ın Mescid-i Aksa konusunda yaptığı açıklamalarla ilişkin olduğunu söyledi. 

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