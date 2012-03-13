İsrail'le ABD arasında kriz!

T24 - İsrailli milletvekili heyeti, Washington yönetiminin bir milletvekiline vize vermemesi üzerine ABD seyahatini iptal etti.

İsrail Parlamentosu Başkanı Reuven Rivlin, kadınlarla ilgili bir konferansa katılmak üzere ABD'ye gidecek heyetin ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı. Rivlin, Washington'ın bir milletvekiline vize vermemesinin "parlamentonun tamamına hakaret" olduğunu söyledi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Michael Ben-Ari'ye vize vermediği kaydedildi. Ben-Ari, amacı Arapları İsrail'den kovmak olan, 1990 yılında öldürülen Meir Kahane'nin öğretisine bağlı olduğunu belirtiyor. İsrail, Kahane'nin Kaç Partisi'ni 1988'de yasaklamıştı. Washington yönetimi Kaç Partisi'ni terör örgütü olarak kabul ediyor.