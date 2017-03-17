İsrail'in yeni füzesavar sistemi Arrow 'ilk kez kullanıldı'

İsrail basını, ülkenin en yüksek teknolojili füzesavar sistemlerinin ilk defa kullanıldığı ve Suriye füzelerinin düşürdüğünü aktardı.

İsrail ordusunun Arrow adlı füzesavarlarıyla, Suriye'ye ait yerden havaya atılan füzelerinin (SAM) durdurduğu belirtiliyor.

Perşembe gecesi İsrail'in Suriye'de birden fazla hedefe hava operasyonu düzenlemesi sonrası, Suriye ordusu SAM'larla karşılık vermişti.

Daha önce bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin resmi açıklama yapmaktan sakındığı bilinen İsrail, Cuma günü yazılı bir açıklama yaparak Suriye hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Operasyona karışılık veren Suriye ordusu, İsrail'e ait dört uçaktan birini düşürdüklerini belirtirken, İsrail bu iddiaları reddetti.

İsrail ordusu, Cuma günü erken saatlerde Suriye'nin karşılık vermesi sonrası savaş uçaklarının kendi hava sahalarına döndüğünü belirtti.

Suriye füzelerinden birisinin Ürdün'e, diğer ikisinin ise İsrail'e düştüğü ifade edildi.

AP'nin haberine göre, Ürdün ordusu yetkilileri füzenin ülkenin kuzeyindeki kırsal bölgeye düştüğünü doğruladı.

Yerel medya, Arrow savunma sisteminin Suriye'ye ait füzeleri Kudüs'ün kuzeyinde durdurduğunu yazdı.

İki ülke arasında Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yer yer sınır ötesi saldırılar düzenleniyor.

İsrail'in Suriye'de, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne gönderilmesi planlanan silah kargolarını hedef aldığı düşünülüyor.

2006'da bir ay boyunca İsrail ile savaşan Hizbullah, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek için binlerce savaşçısını Suriye'ye yollamıştı.