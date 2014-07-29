İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin kimdir?

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, geçen Perşembe yapılan bir törenle yerini 10’uncu Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e bıraktı. Sade bir törenle göreve gelen Rivlin, yedi yıl boyunca görevde kalacak. “Demokrasinin koruyucusu ve katı bir aşırı sağcı” olarak tanımlanan 74 yaşındaki Rivlin’in Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sağcı Likud partisinin üyesi ve meclis eski başkanı olduğu biliniyor.

AFP’nin haberine göre, Rivlin, Ürdün Nehri (Şeria Nehri) ile Akdeniz arasında kalan bölgeyi kapsayan bir İsrail hayaline sahip olduğunu gizlemiyor. 10’uncu Cumhurbaşkanı, Filistin Devleti’ne karşı olduğunu da dile getiriyor. Ancak, meclis başkanı olduğu dönemde demokrasiye olan bağlılığı ortaya çıkan Rivlin, sol görüşlülerden ve İsrail’in Arap azınlıklarından da oy alabilmiş.

‘Büyük İsrail’in Cumhurbaşkanı’

Haaretz Gazetesi’nden Ari Shavit, yemin töreninin ardından yazdığı yazıda, “Rivlin, İsrail Devleti’nin cumhurbaşkanı değil, ‘Büyük İsrail’in cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı görevini, Batı Şeria’daki yerleşim projesini ve tek devlet hayalini tamamlamak için kullanacak” ifadelerini kullandı.

Bir dönem askerî istihbarat görevlisi olduğu da bilinen Rivlin, 2010’da söylediği “İsrail ve Batı Şeria’yı iki devletli çözüm için bölmektense Filistinlileri İsrail vatandaşları olarak kabul etmeyi tercih ederim” sözleri hatırlatılıyor. Rivlin, İsrail’in 2005’te Gazze’den çekilmesine de karşı çıkan bir isim olarak öne çıkıyor.

Siyasî sahnede, demokrasi ve insan haklarının savunucu olmasıyla saygı gören Rivlin, mizah duygusuyla da dikkat çekiyor.

Siyasi hayatı ne zaman başladı?

1988’de İsrail parlamentosu Knesset’e, Likud partisiyle giren Rivlin, 2003-2006 ve 2009-2013 olmak üzere iki kez meclis başkanlığına seçildi.

Rivlin, 2010’da, Mavi Marmara baskını esnasında gemide bulunan Arap asıllı İsrail vatandaşı Hanin Zuabi’nin dokunulmazlığının kaldırılmasının tartışıldığı görüşmelere karşı çıktı. Birçok sağcı milletvekilinin aksine Rivlin, Yahudi ve Araplar arasında bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

‘Bağımsız olduğu için konuma uygun’

Haaretz’in, hakkında, “Ariel Sharon ve Netanyahu gibi güçlü başbakanlara karşı bile düşüncelerinin bağımsızlığını korumayı başardı ki bu cumhurbaşkanlığı için önemli bir meziyettir” ifadelerini kullandığı Rivlin, Afrikalı yasadışı göçmenleri “kanser” olarak tanımlayan ve aynı partiden olduğu bir milletvekilini çok sert sözlerle eleştirdi.

Netanyahu istemedi

Rivlin, Peres’in koltuğuna aday olduğunda Başbakan Netanyahu’nun Rivlin’den başka bir aday bulmak için çabaladığı basına yansıdı. AFP’ye göre, Rivlin’e alternatif bir aday bulamayan Netanyahu, ancak o zaman yeni cumhurbaşkanına destek olmaya başladı.

Analistler tarafından, Netanyahu’nun Rivlin’i istememesinin sebebinin, yeni cumhurbaşkanının meclis başkanı olduğu dönemde Başbakan’a “özel muamele” uygulamaması olduğu düşünülüyor.

Yemin töreninde hamas’a mesaj

Yemin töreninde konuşan Rivlin, İsrail’in Gazze saldırıları hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı, “ Bugün burada düşmanlarımıza çok açık bir mesaj vermek için toplandık: Bizi yenmediniz ve yenemeyeceksiniz. Biz Filistinlilerle savaşmıyoruz ya da İslam’la bir savaş içinde değiliz; biz terörizmle savaşıyoruz” dedi.

Geleceğin İsrail ve komşuları için barış getirmesini umut ettiğini söyleyen Rivlin, “Topraklarımızdan karanlık terörün yok edildiği bir gün gelecek. O gün, biz burada barış ve birlik içinde yaşadığımızda gelecek; o gün İsrail ve tüm komşuları arasında barış olduğunda gelecek” diyerek düşüncelerini açıkladı.