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Dünya

İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Reuven Rivlin

İsrail'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yapılan oylamada, eski meclis başkanı Reuven Rivlin oldu

10 Haziran 2014 19:14

İsrail cumhurbaşkanlığına, eski meclis başkanı Reuven Rivlin seçildi. Parlamentoda gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda 44 oy alan Rivlin ikinci turda, 63 oy aldı. Rivlin'in cumhurbaşkanlığı koltuğundaki rakibi Meir Sheetrit'e ise 53 oy çıktı.

Meclis Başkanı Yuli Edelshtein, seçim sonucunda adayların aldığı oyları açıklayarak, "Rivlin, Cumhurbaşkanı seçildi" dedi. Likud Partisi üyesi ve "sağcı" kimliğiyle bilinen Rivlin, 7 yıl önce Şimon Peres'e karşı girdiği yarışta, en yüksek oyu alan ikinci kişi olmuştu.

 

Reuven Rivlin kimdir?

 

Seçim sürecinin başından itibaren İsrail medyası tarafından favori gösterilen Rivlin, daha önce iki kez meclis başkanlığı görevinde bulundu. Kudüs'te 1939'da doğan Rivlin, Kudüs İbrani üniversitesinde hukuk tahsili yaptı. Evli ve çocuk babası olan Rivlin, 1988 ila 1993 yılları arasında Likud Partisi'nin başkanlığını yaptı. İlk kez 1988'de meclise giren Rivlin, 2003 -2006 ve 2009 - 2013 tarihleri arasında meclis başkanlığı yaptı.

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