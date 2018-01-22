İsrail'in yargıladığı 6 Türk işadamı Kayseri'de

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İSRAİL\'de Mescid-i Aksa ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafında gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarıldıktan sonra salıverilen Kayserili 6 iş adamı bugün kente döndü.

Erkilet Havalimanı VIP Salonu\'nda aileleri, Kayseri Ticaret Odası ve MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılanan heyettekilerden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, \"Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdiğimizi görmüşler. Bizim arkamızdaki grup tekbir getirmişti. Biraz ondan korkmuşlar. Sonrasında toplama merkezinde karakola götürdüler. Sürekli psikolojik baskıda bulundular. Bize gözaltında, \'Siz Trump\'un İsrail\'in başkenti Kudüs açıklamasından sonra kasıtlı olarak mı buraya geldiniz?\' diye sordular\'\' diye konuştu.

Erkilet Havalimanı VIP Salonu\'ndaki karşılamada, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıoç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticacret Odası ve MÜSİAD Kayseri Şubesi üyeleri ile işadamlarının yakınları da hazır bulundu. Filistin ve İsrail gezisine giden ve Mescid-i Aksa\'da Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdikleri için 11 saat gözaltında tutulan ve daha sonra mahkemece salıverilen işadamları MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD 4. dönem eski Başkanı ve halen Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatipliler Derneği Başkanı (KİMDER) Ahmet Yurtlu ile işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç, ve Necati Ayrancı yakınlarıyla kucaklaşırken, duygusal görüntüler yaşandı. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu başlarından geçen olayı şöyle anlattı:

\"İbadetimizi yapmaya, kutsal mekanlarımızı ziyaret etmeye, ecdadımızın yadigarı topraklarda bizim onları unutmadığımızı söylemeye gittik. İbadetimizi yaptık, Cuma namazımızı kıldık. Çıkışta arkadaşlarımızla bir hatıra fotoğrafı çektirmek üzere Kayseri\'den götürdüğümüz MÜSİAD brandamızı ve Türk bayrağımızı açtık. Bizim bayrağımızla yaklaşık 200 kişi aynı fotoğrafı çektirdi ama çıkışta kadim şehri gezmek için başka kapıdan çıktık. Kapıdan çıkışta görevliler bizi grubun içinden seçti. Diğerlerinin geçmesine izin vermediler. Sebebini anlamadık. Daha sonra öğrendik ki Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdiğimizi görmüşler. Bizim arkamızdaki grup tekbir getirmişti biraz ondan korkmuşlar. Sonrasında toplama merkezinde karakola götürdüler. Orada psikolojik baskı başladı. İngilizce \'İsrail\'e hoş geldiniz. Burası sizin değil İsrail\'in toprağı\' dediler. Gülerek cevap verdik. Burası sizin değil bizim mesajını vermeye çalıştık. Karakolda soğuk bir ortamda bekletildik. \'Konuşmayın, susun\' diyen 18 yaşlarında çocuklar ellerinde makineli tüfeklerle hakaretler ve bastırmaya yönelik çalışma yaptılar. En sonunda Başbakanımız, MÜSİAD Genel Başkanımız, Kayseri\'deki sivil toplum kuruluşlarımız sağolsunlar girişimlerde bulundu. Onların nezdinde girişimler sanki daha olumsuz tepki verdi. Çünkü sıradan bir Türk vatandaşı da fotoğraf çektirme esnasında gözaltına alınmış ve 2 saat durmuştu. Biz gözaltına alınınarak 11 saat tutulduk. Bize psikolojik baskı sürekli devam etti. Onların baskısına biz de dik durarak güler yüzle cevaplarımızı verdik.\"

\'BURAYI KARIŞTIRMAK İÇİN Mİ GELDİNİZ\' DİYE SORDULAR\'

Olgunharputlu, kendilerine özellikle \"Birisi mi sizi yönlendiriyor? Bir de Trump\'ın İsrail ile ilgili çıkışından sonra mı geldiniz? Geliş amacınız burasını karıştırmak mı?\" denildiğini anlatırken sadece ibadet amacıyla geldiklerini söylediklerini belirtti. Olgunharputlu, \"Trump\'ın açıklamasından önce de buraya gelerek, sahip çıktığımızı söyledik. Paranızı başka bir grup mu ödüyor? diye sordular. Parayı kendimizin ödediğini belirttik. Her türlü baskılarından boynumuzu eğmeden çıktık. Mahkeme hiç bir işlem yapmadan bizi serbest bıraktı. Ardından havaalanına gittik. Orada hiç bir insana yapılmaması gereken muameleler bize yapıldı. Vücudumuzun her tarafı defalarca arandı\" ifadelerini kullandı.

\'1 AY SONRA HEP BERABER YİNE GİDECEĞİZ\'

MÜSİAD 4\'üncü dönem eski Başkanı ve halen Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Celal Hasnalçacı ise, Kudüs\'e herkesin kesinlikle gitmesi gerektiğini belirterek, \"Biz oraya gidersek, orası uyanacak. Oralar inşallah tekrardan Müslüman diyarı olacak. Onların korku ve endişeleri Müslümanların tekrar yoğunlaşmasıdır. Kudüs\'e uçak seferleri oluşturulması lazım. Bize 15 gün yasak koydular. 15 gün gidemeyeceğiz ama Allah nasip ederse 1 ay sonra hep beraber gideceğiz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI