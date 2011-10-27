İsrail'in yardım uçağı Türkiye'ye geldi

T24 -

İsrail'in gönderdiği 5 adet prefabrik konut, İsrail Havayollarına ait kargo uçağı ile saat 10.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.İsrail Büyükelçiliği'nde görevli Nizar Amer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prefabrik konutların bir ailenin ihtiyacı olan eşyaları içerdiğini ve kullanıma hazır olduğunu söyledi.Amer, mümkün olabilecek en kısa sürede daha fazla yardım malzemesi gelmesini planladıklarını belirterek, ''Ama bana verilen kesin bir bilgi yok. Bugün öğleden sonra da gelebilir, akşam da gelebilir, yarın da gelebilir. Ama iki gün içinde 3 uçak dolusu yardım malzemesi daha gelecek'' dedi.Öte yandan, prefabrik evler Van'a gönderilmek üzere TIR'lara yükleniyor.