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Ekonomi

İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE İHRACATI 3 KAT ARTTI KUDÜS (A.A)

19 Ağustos 2010 17:41

-İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE İHRACATI 3 KAT ARTTI KUDÜS (A.A) - 19.08.2010 - İsrail'in Türkiye'ye olan ihracatı yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat arttı. İsrail İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Türkiye'ye yaptığı ihracat yedi ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artarak, 811,8 milyon dolara ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde İsrail'in Türkiye'den ithalatı ise yılın yedi ayında 2009'un Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 30 oranında artarak 1,04 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde İsrail'in Türkiye'den ithalatı 804,5 milyon dolar düzeyindeydi. İki ülke arasında gerilen ilişkilere rağmen İsrail'in Türkiye'ye ihracatı Temmuz ayında ise bir önceki aya göre yüzde 8,5 artış kaydetti.  Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak-Haziran dönemi verilerine göre de, Türkiye'nin İsrail'e olan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 artarak 987,063 milyon dolar oldu. Geçen yılın ilk altı ayında bu rakam 703,990 milyon dolar düzeyindeydi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise 2009 yılı ilk altı ayına göre yüzde 28,2 artarak 721,661 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk altı ayında Türkiye İsrail'den 563,134 milyon dolarlık ithalat yaptı.

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