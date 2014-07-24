İsrail'in son hedefi BM okulu; çoğu çocuk 13 kişi öldü

Gazze'de sivillere yönelik saldırısını aralıksız sürdüren İsrail ordusu bu sefer Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu vurdu. Saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı okulda çoğu çocuk en az 13 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Al Jazeera'nin haberine göre, İsrail ordusu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinde bulunan okulunu hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk en az 13 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

Bölgede bulunan Al Jazeera muhabini, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan hastenesinde okulda ölen cesetleri ve yaralılarla dolu olduğunu söyledi. Kemal Advan Hastanesi doktoru ise, hastanenin küçük olduğunu ve bu kadar çok yaralıya bakılmasının imkansız olduğunu söyledi.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan bir Filistinli, BM okulunda silahlı kimsenin olmadığını söyledi. Başka bir yaralı ise "Kızılhaç bize okulu boşaltın dedi. On dakika sonra bombalar gelmeye başladı. Biz silahlı mıyız? Kardeşim silahlı mı?" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden çocukların aileleri saldırıdan sonra okulu ziyaret eden BM yetkililerini protesto etti. Ölen çocukların yakınları BM yetkililerinin araçlarına saldırdı.

'Okulların koordinatları verilmişti'

Saldırıdan sonra Twitter üzerinden açıklama yapan UNRWA Sözcüsü Chris Gunness, Beyt Hanun'daki okullarının koordinatlarını İsraille çok önceden resmi olarak paylaştıklarını söyledi.

Okul, sivillerin sığındığı, Gazze'deki az sayıda güvenli noktadan biriydi.

Ban Ki-mun dehşete düşmüş

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Gazze’de BM’nin işlettiği bir okula yapılan ve kadın ile çocukların öldüğü saldırı karşısında dehşete düştüğünü bildirdi.

Ban’ın açıklamasında, “Koşullar hala belli değil. Ben olayı şiddetle kınıyorum. BM görevlisi, kadın ve çocuklar da dahil çok sayıda kişi öldü.” denildi.

Keskin nişancılar, sivilleri vuruyor

Han Yunus bölgesinde bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu sivillere ateş açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail ordusunun Gazze, Huza, Abasan, Beyt Lahiye ve Beni Suheyl bölgelerine gerçekleştirdiği son altı saat içindeki saldırılarında altısı çocuk 23 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'de 8 Temmuz'da başlayan İsrail saldırılarında şimdiye kadar en az 759 Filistinli öldü, 5 bine yakın kişi yaralandı.