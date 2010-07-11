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Dünya

İsrail'in Şalit için umudu Bill Clinton

İsrail Başbakanı, 4 yıl önce Gazze Şeridi'nde Gilad Şalit'in serbest bırakılması için Clinton'dan arabulucu olmasını istediği öne sürüldü.

11 Temmuz 2010 03:00

T24 - İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in düzenlediği bir saldırıya misilleme olarak 3 Filistinli militan grubun 2006 yılında Gazze Şeridi'ndeki kontrol noktasında kaçırdığı İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması için eski ABD başkanlarından Bill Clinton'a arabulucuk teklifi yaptığı iddia edildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, 4 yıl önce Gazze Şeridi'ne kaçırılan Gilad Şalit adlı askerlerinin serbest bırakılması için eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan arabulucu olmasını istediği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre Netanyahu, Washington'a son ziyaretinde eski ABD Başkanı ile görüşmesi sırasında, Şalit'in serbest bırakılması için Hamas ile yapılacak görüşmelerde arabuluculuk rolünü üstlenmesi önerisinde bulundu.

Adı belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Netanyahu Bill Clinton'dan Gazze'ye giderek Hamas yetklileriyle görüşmesini, iki taraf arasındaki tutuklu takasını öngören anlaşmayı neticelendirmesini talep etti.

İsrail ile Hamas arasında Mısırlılar ve Almanların arabuluculuğuyla yapılan dolaylı görüşmelerde Hamas, Şalit karşılığında 1400 dolayında Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını istemiş, ancak listedeki bazı isimlere Netanyahu hükümeti karşı çıkmıştı.


Şalit için yürüdüler


Şalit'in ailesi, yakınları ve binlerce İsrailli, hükümeti bir tutuklu takası anlaşmasına zorlamak için 12 günlük bir protesto yürüyüşü başlatmış, ailenin Yukarı Celile'deki Mitzpe Hile'de bulunan evlerinden Kudüs'e uzanan 220 kilometrelik yürüyüş geçen Perşembe günü tamamlanmıştı.

Aile üyeleri ve onlarca destekçisi, halen Netanyahu'nun evinin yakınında kurulan protesto çadırında kalıyor.


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