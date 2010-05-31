İsrail'in saldırısına İstanbul'da protesto

T24 - İsrail'in "Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım" konvoyuna operasyon düzenlemesinin ardından ortam gergin. Ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor. Bunların ilki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlendi. Konsolosluk önünde toplanan bir grup müdahaleyi protesto ediyor.



İSTANBUL:

Gruptakiler, İsrail'in, Gazze'ye yardım için giden gemilere müdahale ettiği haberini aldıktan sonra ellerinde Filistin bayraklarıyla "İsrail şaşırma sabrımızı taşırma" sloganı attı



Kalabalık gruptan bazıları konsolosluk binasına taşlarla saldırdı. Atılan taşlardan bazısı çevik kuvvet ekiplerine denk geldi. Çevik kuvvet polisleri göstericilere tazyikli su ile müdahale edildi.



Polisin müdahalesi ile geri çekilen kalabalık grubun Başkonsolosluk önünde bekleyişi sürüyor.



Bu arada, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul'da yaşanan hareketliliğe ilişkin, "Herkese itidalli davranmayı, soğukkanlı davranmayı tavsiye ediyorum" dedi.



ANKARA:

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı başkentte de protesto edildi.



İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'in kaldığı elçilik rezidansı önünde toplanan bir grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganlar attı.



Daha sonra elçilik rezidansı önündeki yolu kapatmak isteyen gruba polis izin vermedi. Bu arada, Levy'in kaldığı rezidans ile büyükelçilik binası çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.



ADANA:

Bir başka protesto ise Adana'daki ABD Konsolosluğu'nda yaşandı. Grup, bir süre oturma eylemi yapıp, dualar okudu.



Başbakan Erdoğan'ın, İsrail'e karşı bir kez daha "One Minute" şeklinde tepki göstermesini istediler.



Konsolosluk önünde yaklaşık yarım saat kalan grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



ANTALYA:

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı Antalya'da da protesto edildi.



Saldırı haberinin alınmasının ardından yaklaşık 200 kişilik grup, Antalya'daki Muratpaşa Camisi'nin bahçesinde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getiren grup, sloganlarla İsrail'i protesto etti.



Protestocular arasında yer alan eşi Alparslan Aslan'ın da saldırıya uğrayan "Mavi Marmara" gemisinde bulunduğunu bildiren Yasemin Aslan, eşinin, kendisinin haberi olmadan gemiye bindiğini söyledi.



Alparslan Aslan'ın gemiye binerken kendisini aradığını vurgulayan Yasemin Aslan, "Eşimi oraya gönderdim. Kendisinden haber alamıyorum. Şehit olduysa da o en güzel mertebeye ulaştı. Geride iki oğlum var. Eşim yaşasa bile orada birçok canımızı kaybettik. Onlara üzülmüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.







