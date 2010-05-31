İsrail'in saldırısına gelen ilk tepkiler

T24 - İsrail'in Filistin'e yardım götüren gemiler içinde sadece Mavi Marmara isimli Türk gemisine operasyon düzenlediği iddia edilirken, operasyon büyük tepki çekti.





İşte ilk tepkiler:



Dışişleri Bakanlığı



Gazze halkına insani yardım ulaştırmak arzusunu taşıyan ve aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ülkeden sivillere karşı İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından güç kullanılması sonucunda, elde edilen ilk bilgilere göre en az iki kişinin hayatını kaybetmiş ve 30’dan fazla kişinin yaralanmış olmasını en ağır şekilde protesto ediyoruz.



İsrail masum sivilleri hedef alarak, insan hayatını ve barışçı girişimleri hiçe saydığını açık bir biçimde bir kez daha göstermiştir. İsrail’in bu insanlık dışı uygulamalarını şiddetle kınıyoruz. Açık denizlerde gerçekleşmiş, uluslararası hukukun ağır bir ihlalini teşkil eden bu müessif olay ilişkilerimizde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecektir.



Tel Aviv Büyükelçiliğimiz tarafından sürdürülen girişimlerin yanısıra Bakanlığımıza davet edilen İsrail’in Ankara Büyükelçisi nezdinde bu kabul edilemez olay kuvvetle kınanmakta ve kendisinden acilen izahat talep edilmektedir.



Gerekçe ne olursa olsun, yalnızca barışçı faaliyetlerde bulunan sivillere karşı bu tür hareketlerin kabulü mümkün değildir. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu davranışının sonuçlarına katlanması gerekecektir.



Hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz.





Hamas hükümetinin lideri İsmail Haniye



Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri İsmail Haniye, İsrail güçlerinin Gazze'ye yardım getiren gemilere müdahalesini kınadı.



Haniye, İsrail'in, “Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım” kampanyası kapsamında Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya İsrail'in

müdahelesini “acımasız bir saldırı” olarak niteledi.



Haniye, basına yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'u, bu gemilerde bulunan dayanışma gruplarını korumak ve Gazze'ye güvenle gelmelerini sağlamak konusunda sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz" diye konuştu.





Murat Mercan - TBMM Dış İlişkiler Komiyonu Başkanı



Son derece üzüntülüyüz. Beklemediğimiz, görmediğimiz bir olay. Dünya siyasi tarihine geçecek bir olay. Gemideki insanlar terörist değil. Tamamen sivil insiyatifle beyaz bayrak çekmiş vaziyette İsrail’in müdahalesi var. İsrail yardımların gitmesini 9 aydır engelliyor. Müdahale bekliyorduk ama müdahalenin boyutlarını bu kadar beklemiyorduk. Bu insanların ceplerinde çakı bile yok.



Gayriresmi açıklamaya göre İsrail ‘’Biz gemiye ateş edin demedik. Oradaki insanlar bize taş ve sopalarla saldırdılar. O yüzden böyle bir sonuç çıktı’’ demiş. Buna hayret ediyorum. Siz silahlı müdahaleyi böylesine açıklayamazsınız.



Dışişleri’nin açıklamasını Türkiye’ye yaraşır ve sert bir açıklama olmasını istiyorum. İsrail bu tavrını sürdürür ve yardımları engellerse Türkiye-İsrail ilişkilerinin eski haline gelmesi çok da olası görünmüyor.





İsrail basınındaki yansımalar



İsrail gazeteleri, Gazze açıklarındaki çatışmanın “yolcuların, komandoların ellerinde silahları almaya kalkışması üzerine” başladığını öne sürdü. Yediot Ahronot, yolcuların “çatışmadan kaçınacaklarını defalarca vurgulamasına rağmen İsrail askerlerinin ateş açtığını belirtirken, Jerusalem Post, çatışmada en az 2 İsrail komandosunun da yaralandığını öne sürdü.



Haaretz: “10-15 ölü, 60'a yakın yaralı var"



Yardım gemilerine çıkan İsrail askerleriyle, komandoların silahlarını ellerinden almaya çalışan yolcular arasında çıkan çatışmada en 10 ölü, 60 yaralı bulunduğu bildiriliyor. Çıkan çatışmada 2 İsrail komandosu da yaralandı





Jerusalem Post: “Çatışma yolcuların, askerlerin silahlarını almaya çalışması üzerine çıktı”



“Gazze’ye Yardım konvoyundaki yolcular, gemilere çıkan İsrail komandolarının ellerindeki silahları almaya kalkınca çatışma çıktı. İsrail komandoları ateş ve gazla karşılık verince en az iki kişi öldü, düzinelerce kişi yaralandı.





Yediot Ahronot: “Eylemciler askerlere karşı koymayacaklarını söyledikleri halde çatışma çıktı”



“Eylemciler yardım gemilerine denizden ve havadan çıkarma yapan İsrail komandolarına karşı koymayacaklarını defalarca tekrarlamalarına rağmen çatışma çıktı. En az 2 ölü, düzinelerce yaralı bulunduğu bildiriliyor. İsrail kaynakları yolcuların masum olmadığını ve komandolara karşı şiddet kullandığını ve çatışma için hazırlıklı olduklarını öne sürdü.”





