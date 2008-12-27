İsrail'in saldırısına dünyadan tepki yağdı

İsrail'den Gazze'ye balyoz operasyonu

Erdoğan İsrail'e çok sert çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı Taksim'de yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla protesto edildi. Protestoya polis müdahale etti. Vatandaşlar "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail" sloganları attı. Polis alarma geçti ve güvenlik önlemlerini artırdı. Galatasaray Lisesi önünde başlayan yürüyüşün, Taksim Meydan'da bitirilmesi planlanmıştı. Ancak polis, Fransız Başkonsolosluğu önünde yolu keserek grubun meydana çıkmasına izin vermedi.Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Mısır Büyükelçiliği yakınında yüzlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarını protesto etmek amacıyla toplandı.Göstericilerin çoğunun, Hizbullah'ın denetimi altındaki güney banliyösünden geldiği belirtildi. Onlarca polis ve askerin büyükelçiliğe giden sokakları kapatarak, gösterici, gazeteci ve foto muhabirlerinin bölgeye yaklaşmalarını engelledi.Göstericilerin toplandığı sırada silah sesleri de duyuldu.Libya lideri Muammer Kaddafi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemesinin ardından Arap liderleriyle görüştü.Libyalı üst düzey bir yetkili, "Kaddafi'nin İsrail'in Gazze'deki kasaplığının ardından sert ve ciddi bir tutum belirlemek üzere Arap liderleriyle temasa geçtiğini" belirtti.İsrail'e hava saldırılarını durdurma çağrısında bulunmayan Beyaz Saray, İsrail'in Hamas'a yönelik saldırılarında sivillerin hedef alınmamasını istedi.ABD, "şiddetin sona ermesini istiyorsa" Hamas'ın roket saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.İsrail'in saldırılarından "derin endişe" duyduğunu belirterek, İsrail hükümetinden "son derece ölçülü" olmasını istedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yönelik roket saldırılarının da hemen durdurulması çağrısında bulundu."Siyonist rejimin Gazze'deki sivilleri hedef alan geniş çaplı saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulunarak, masum insanlara karşı saldırıların kabul edilemeyeceğini bildirdi.AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İsrail'i hedef alan roket saldırılarının ve İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanının hemen durdurulmasını istedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'ndeki şiddetin artmasından büyük endişe duyduğu belirtilerek, "durumu bu noktaya getiren sorumsuz provokasyonlar ve orantısız güç kullanımı" kınandı. Açıklamada, ölen masumlar ve ailelerine baş sağlığı dilendi.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik "geniş çaplı operasyonu" durdurması istenirken, Hamas'tan da İsrail topraklarını hedef alan roket saldırılarına son vermesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, şimdiden çok sayıda sivilin ölmesine ve Filistin halkının acı çekmesine neden olan Gazze'ye yönelik geniş çaplı operasyonların hemen durdurulması gereğine işaret edildi. Rusya ayrıca Hamas'a İsrail'e yönelik roket saldırını durdurma çağrısında bulundu.Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari de bölgenin karşı karşıya olduğu sorunların tek çözüm yolunun "diyalog" olduğuna işaret etti. Zerdari, Pakistan'ın suikasta kurban giden eski Başbakanı Benazir Butto'yu ölümünün birinci yıl dönümünde anma töreninde yaptığı konuşmada, "Diyalog en iyi silahımız" diye konuştu.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Mısır Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, saldırıların kınandığı belirtildi ve can kaybından İsrail sorumlu tutuldu.Açıklamada, Mısır'ın ortalığı yatıştırmak ve Filistinli örgütler arasında uzlaşma sağlamak için çabalarına devam edeceği bildirildi. İsrail'in olası bir saldırı öncesinde uyarıldığı kaydedilen açıklamada, her iki tarafa itidal çağrısında bulunuldu.