-İSRAİL'İN SAHTE İNGİLİZ PASAPORTLARI İÇİN ÖZÜR DİLEYECEĞİ İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 26.12.2010 - Bu hafta resmen görevine başlayacak İsrail karşı casusluk teşkilatı MOSSAD'ın Başkanı Tamir Pardo'nun, Mossad'ın, Hamas komutanlarından İmad Mugniyye suikastı sırasında kullanılan sahte İngiliz pasaportları için İngiltere'den özür dileyeceği öne sürüldü. İsrail basınında da yayımlanan iddia, İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde, daha önce MOSSAD ile ilgili bir kitap da yazmış bulunan Gordon Thomas'ın haberinde yer aldı. Thomas, Tamir Pardo'nun, MOSSAD ajanlarının bir daha asla sahte İngiliz pasaportlarını kullanmayacağı sözü vereceğini de iddia etti. MOSSAD kaynaklarına dayanan haberde, Pardo'nun muhtemelen ay başında, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve İçişleri Bakanı Theresa May ile yapacağı özel toplantılarda bu mesajı vereceği de ifade ediliyor. Pardo'nun özrünün, sahte pasaportlar yüzünden İngiltere ile bozulan ilişkileri düzeltme amacını taşıdığı belirtiliyor. İngiltere, Mugniyye cinayetinde kullanılan 26 farklı kimlikten 12'sinin sahte İngiliz pasaportlarına ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından, mart ayında İsrail'in ülkesindeki MOSSAD temsilcisini sınırdışı etmişti.