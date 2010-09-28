-İSRAİL'İN ÖZÜR DİLEMESİ İSTENDİ CENEVRE (A.A) - 27.09.2010 - BM İnsan Hakları Konseyi'nde söz alan Türkiye ve Filistin, Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara saldırısıyla ilgili olarak İsrail'in özür dilemesini istediler. Türkiye'nin Cenevre'de BM nezdindeki Büyükelçisi Oğuz Demiralp, bu askeri saldırının bir dizi ciddi insan hakları ihlali anlamına geldiğini ve İsrail'in özür dilemesi gerektiğini belirterek, saldırıyı ''zalimce'' olarak niteledi. Filistinli temsilci de konuşmasında, İsrail'in, bu saldırıda tüm acı çektirdiklerinden özür dilemesi gerektiğini söyledi. BM İnsan Hakları Konseyinin bilirkişi heyeti, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yardım konvoyuna baskında ve sonrasında ''uluslararası insan hakları yasası'' da dahil, uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirmiş ve İsrail'in, insani krizin yaşandığı bir dönemde Filistin toprağına deniz ablukası uygulamasının ''yasa dışı'' olduğunu belirtmişti. Heyet, İsrail'in yardım filosuna verdiği askeri karşılığın ''orantısız'' ve ''kabul edilemez gaddarlık düzeyinde'' olduğunu vurgulamıştı.