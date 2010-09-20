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Dünya

İSRAİL'İN NÜKLEER KAPASİTESİ UAEK GÜNDEMİNDE VİYANA (A.A)

20 Eylül 2010 14:23

-İSRAİL'İN NÜKLEER KAPASİTESİ UAEK GÜNDEMİNDE VİYANA (A.A) - 20.09.2010 - Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 151 üye ülkenin katıldığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Kurul toplantısı, Viyana'da başladı.  Çok sayıda diplomat ve nükleer enerji uzmanının katıldığı toplantıda Türkiye'yi, BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Tomur Bayer başkanlığında üst düzey diplomatlar ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) Başkanı Zafer Alper'in yer aldığı bir heyet temsil edecek. Toplantının gündeminde İran, Suriye ve Kuzey Kore nükleer programına ilişkin son gelişmeler ve Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılması ile İsrail'in nükleer kapasitesi gibi konular ilk sırada yer alıyor.  Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NPT) ile Güvence Denetimleri antlaşmalarının taraf ülkelerdeki uygulanması ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar gündemin en önemli konuları olarak öne çıkıyor. -İSRAİL'İN NÜKLEER KAPASİTESİ-  Toplantı gündemindeki "Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılması" başlığının ele alınacağı oturumda, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına (NPT) taraf olması ve nükleer tesislerini güvence denetimlerine açması yolundaki çağrının yineleneceği belirtiliyor.  Arap ülkeleri ile İran'ın, bağlantısız ülkelerin de desteğiyle geçen yılki genel kurula sundukları "İsrail'in nükleer kapasitesi" konulu karar tasarısı, kurumun tarihinde ilk kez oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Karar tasarısına rağmen nükleer tesislerini UAEK denetimlerine açmayı kabul etmeyen İsrail'in bu tutumunun Genel Kurul'da bir kez daha "kınanacağını" ifade eden diplomatik kaynaklar, Arap ülkeleri ve İran'ın, İsrail'e yönelik ikinci bir karar tasarısı sunmaya hazırlandığını belirtti.  Bu arada İsrail'e arka çıkan ABD'nin, toplantı öncesi Batılı bazı müttefiklerinin de desteğiyle İsrail'e yönelik yeni bir karar tasarısını engellemek üzere kulis faaliyetlerini yoğunlaştırdığı gözlendi. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan UAEK Genel Kurul toplantısının 24 Eylülde sona ermesi öngörülüyor.

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