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İsrail'in Mavi Marmara saldırısı dosyası İstanbul'da

İsrail'in gemi saldırısıyla ilgili soruşturma dosyası, ''yetkisizlik'' kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in, Gazze'ye yardım götüren gemilere yönelik saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma dosyasını, ''yetkisizlik'' kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'nda görevli Savcı Mehmet Taştan'ın yürüttüğü soruşturma dosyası, Mavi Marmara Gemisi'nin İstanbul Liman Başkanlığı'na bağlı bulunması ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da saldırıyla ilgili soruşturma yürütmesi sebebiyle, bugün (10 Haziran 2010) itibarıyla İstanbul'a gönderildi.

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