İsrail'in Mavi Marmara raporu: İsrail suçsuz

T24 - İki bölüm halindeki raporun ilk bölümünün Pazar günü açıklanacağı belirtilirken, basında, 'inandırıcılığı kuşkulu' denilen raporun içeriğine dair bilgiler yer aldı.



Gazze'ye giden gemilerde endişeli bir yolculuk yapılırken, İsrail askerleri baskına hazırlanıyordu. Saldırı anı ise görüntülendi.



İsrail'in 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye doğru yol alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği, 9 Türk'ün ölümüne yol açan baskın ile ilgili oluşturduğu Turkel Komisyonu, hazırladığı raporun ilk bölümünü Pazar günü açıklayacak.



Kudüs'te, İzak Rabin Konukevi'nde düzenlenecek basın toplantısından önce raporun ilk kısmı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da verilecek.



Komisyon, raporunu iki bölüm halinde sunacak. İlk bölümde İsrail kabinesinin 14 Haziran 2010 tarihli komisyon oluşturulmasıyla ilgili aldığı karar çerçevesinde, uluslararası hukuk doğrultusunda Gazze'deki deniz ablukasının güvenlik gerekçeleri irdelenecek.



Raporda, İsrail'in deniz ablukasını uygulamak için yaptığı hareketlerin yine uluslararası hukuka uygunluğu ve filoyu düzenleyenlerle katılımcıların, kimlikleriyle birlikte eylemleri de değerlendirilecek.



Komisyonun raporunun ikinci bölümünün yayımlanacağı tarih ise henüz belli olmadı.





'RAPORDA 'İSRAİL SUÇSUZ' DENİYOR'



Öte yandan İsrail'in Kanal 2 televizyonu ve ordu radyosu, komisyona yakın kaynaklara dayanarak, raporda, İsrail ordusunun, operasyon sırasında uluslararası hukuk kurallarına göre davrandığının vurgulanmasının beklendiğini duyurdu.



Ancak, raporun bulgularının dünyadaki inandırıcılığının kuşkulu olduğu da kaydedildi.



Ordu radyosu, konuyla ilgili haberinde, komisyona yakın çalışan bir kaynağın, komisyon üyelerinin rapordaki değerlendirmelerinde, operasyon sırasında savaş suçu işlemekle suçlanan İsrail askerlerinin, muhtemelen bu suçlamalarla ilgili suçsuz bulunduğunu ifade etti.



Aynı kaynak, değerlendirmelerin, komisyonun iki yabancı gözlemci üyesi de dahil, tüm üyelerince benimsendiğini de dile getirdi.





İHLAL YOK



İsrail'in Kanal 2 televizyonu da raporla ilgili benzer ifadeler kullandı ve tüm komisyon üyelerinin, ''baskın sırasında beklenmedik karmaşıklıkların ortaya çıkmasından sonra bile İsrail askerlerinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmedikleri sonucuna vardıklarını'' belirtti.





TARAFSIZ AMA KUŞKULU



Ynet haber sitesine bir açıklama yapan Amerika'daki Georgetown Üniversitesi Öğretim üyesi ve Tel Aviv Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Yossi Şain, ''komisyonun tarafsızlığının su götürmeyeceğini'' öne sürdü ancak ''Dünyanın, komisyonca varılan bulguları kuşkuyla karşılamasının beklenebileceğini'' belirtti.



Prof. Şain, İsrail tarafından oluşturulan komitelerin doğal olarak kuşku uyandırdığını ve İsrail'in tarafını tutttukları yolunda bir algının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



Şain, Türklerin ve İsrail'e düşmanca duygular besleyen başkalarının, ''kendi yargılarını alelacele oluşturup olayın cinayet olduğuna zaten karar vermiş olduklarını'' da ifade ederek, ''Turkel raporuna ilgi göstermeyeceklerdir'' yorumunda bulundu.





