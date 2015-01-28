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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'in kuzey sınırında gerilim tırmanıyor

İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda iki İsrail askeri ve İspanyol bir BM barışgücü askeri hayatını kaybetti.

28 Ocak 2015 20:33


Basında yer alan haberlerde, öğleden hemen önce İsrail'in kuzey sınırında devriye gezen İsrail ordusuna ait en az iki araca tanksavar füzesi isabet ettiği kaydediliyor. Olayda iki İsrail askerinin öldüğü, yedisinin de yaralandığı belirtiliyor.

Saldırıya İsrail ordusunun sert bir şekilde yanıt verdiği, yaşanan çatışmalar sırasında sınırın Lübnan tarafında İspanyol bir BM barışgücü askerinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 'bütün cephelerde saldırılara tüm güçleriyle karşılık vereceklerini' açıklamıştı.

18 Ocak'ta Golan Tepeleri'nde düzenlenen bir saldırıdan bu yana İsrail'in kuzey sınırlarında gerginlik yaşanıyor. İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 6 Hizbullah militanı ve bir İranlı general hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HizbullahSaldırıyaLübnanBaşbakanı Benjamin NetanyahuOcak Golan TepeleriWelle Türkçe DW/dpa BW/ÇA

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