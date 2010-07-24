-İSRAİL'İN KUZEY KORE ENDİŞESİ TEL AVİV (A.A) - 24.07.2010 - İsrail, Ortadoğu'da Kuzey Kore'den gelen balistik füzelerin varlığının giderek arttığını belirterek, BM Güvenlik Konseyi bünyesindeki Kuzey Kore'ye Yaptırımlar Komitesinden, "Ortadoğu'daki istikrarı bozduğu gerekçesiyle" Pyongyang'ın balistik füzelerle silahlanmasına karşı acil önlemler alınmasını istedi. İsrail'in BM'deki Temsilciliği, komiteye gönderdiği yazıda, ülkesinin, Kuzey Kore'nin balistik füzelerle silahlanma faaliyetlerinin tehlikeli etkileri konusunda derin endişe duyduğunu belirtti. Yazıda, bunun Ortadoğu bölgesinde barış çabalarını ve istikrarı bozduğu kaydedilerek, uluslararası toplumdan bu tehlikelere karşı önlem alınması konusunda çabalarını artırması talep edildi.