-İSRAİL'İN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE HÜKÜMET PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - İsrail'in kuruluşunun 63. yıl dönümü, verilen bir davetle Ankara'da da kutlandı. Davete, kabineden kimse katılmadı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'nin evsahipliğini yaptığı davete, eski Devlet Bakanlarından Kürşad Tüzmen, eski Enerji Bakanı Hilmi Güler, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Osman Paksüt, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve diğer davetliler katıldı. Büyükelçi Levy, hükümet kanadından katılım olmadığının hatırlatılması üzerine, kendilerinin gerekli daveti yaptığını, katılıp katılmama kararının herkesin kendisine ait olduğunu belirterek, "Bu muhtemelen ilişkilerimizin içinde bulunduğu durumun bir yansıması. Ama Türkçede bir deyiş vardır bilirsiniz; 'İnşallah iyi olacak" diye konuştu. Kürşad Tüzmen de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün TOBB Genel Kurulu'nda yaptıkları sohbetin hatırlatılması üzerine, Kılıçdaroğlu ile konuşmasını özetleyerek, "Bugün kendisiyle görüştük, asgari müşterekte birleştik" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında kendisine hak verdiğini, onunla bir sıkıntısı olmadığını söylediğini aktaran Tüzmen, "Açık söylemek gerekirse Kürşad Tüzmen'in ismi miting meydanlarında meze olamaz" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone de ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral James E. Cartwright'ın Ankara ziyaretinin hatırlatılarak, görüşmelerde terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliğinde yeni bir gelişmenin olup olmadığının sorulmasına karşılık, "O konuda yeni birşey yok. Zaten biz daima çok yakın istişare içinde bulunuyoruz. Tabii ki bu konuyu ve diğer konuları da konuştuk" ifadelerini kullandı. Ricciardone, bu ziyaretin normal bir istişare, nezaket ziyareti olduğunu da belirterek, görüşmelerde Libya ve Suriye konularının gündeme gelip gelmediği sorusunu, "O konuları daima konuşuyoruz ama yeni birşey yok" diye yanıtladı.