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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'in kuruluş yıldönümünde Netanyahu'dan uyarı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarında "İsrail'in düşmanlarını" uyardı. Netanyahu aynı zamanda Arap ülkeleri ile ilişkileri geliştirebileceklerinin sinyallerini verdi.

19 Nisan 2018 14:05

İsrail Başbakanı Netanyahu, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında İran'a örtülü tehditlerde bulundu, ancak barış isteyenlere de elini uzattı.

Netanyahu, "Varlığımızı kabul etmeyi reddeden pek çok komşumuz tarafından tahrik edilmeye devam ediliyoruz" diyerek İsrail'e "karşı elini kaldıran kimsenin bağışlanmayacağı" konusunda uyardı. İsrail Başbakanı aynı zamanda, "Elimiz huzur isteyen tüm komşularımıza barış içinde uzanıyor" dedi.

Tahran kaygıları

Netanyahu'nun sözleri İran'ın Suriye'deki varlığıyla ilgili artan gerginliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Netanyahu "Nihayet Arap ülkeleri de İsrail'i yavaş yavaş takdir ediyor. Burada, gerçek barış tohumlarının bulunduğuna inanıyorum" dedi.

Netanyahu, Suriye'de yerini sağlamlaştıran İran'a karşı tehditlerini tekrarladı ve İsrail'in kendisini savunmaktan çekinmeyeceğini söyledi. İsrail ve İran arasındaki olası bir bölgesel savaş endişeleri artıyor. Netanyahu, daha önceki bir anma günü töreninde, "radikal İslam'ın barbarca zulmünden" söz etmişti.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklayan ABD'den de kutlama geldi. ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımında İsrail'in kuruluş yıldönümünü kutladı ve büyükelçiliği Kudüs'e gelecek ay taşıyacaklarını söyledi. Trump'ın bu adımı uluslararası alanda yoğun tepkiye neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin İsrail'in Gregoryen takvimine göre 70'inci kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta açılacağını duyurmuştu.

DW,AFP,AP,Reuters/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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