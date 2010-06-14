'İsrail'in komisyon kurması yeterli değil'

T24 - Başbakan Yardımcısı Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda İsrail'in saldırısının ve olayla ilgili gelişmelerin ele alındığını belirterek, olayın soruşturulması için İsrail'in kuracağı komisyonun Türkiye'yi tatmin etmeyeceğini bildirdi.





Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısıyla ilgili, ''Tek yanlı olarak İsrail'in kurduğu komisyon bizi tatmin etmez. Komisyonun tarafsız olması lazım ve herkesin (BM) Genel Sekreterin kurmuş olduğu bu komisyonda ne düşüncesi varsa, ne delili varsa ortaya koyması lazım'' dedi.





Çiçek, Başbakan Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, bazı dış gelişmeler hakkında Bakanlar Kurulu üyelerini bilgilendirdiğini anlatan Çiçek, toplantıda özellikle Gazze'ye yardım götüren konvoy, İran ve Kırgızistan'daki gelişmelerin ağırlıklı gündem konuları olduğunu belirtti.





Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırının hala basının gündeminde yer aldığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:





''Olay bir Türkiye-İsrail meselesi değildir, İsrail ile uluslararası hukuk arasındaki bir sorundur. Çünkü olayın, terörün cereyan ettiği alan, uluslararası sulardır. Dolayısıyla uluslararası bir hukuki sorun var ve bu sorunun birinci derecede muhatabı İsrail'dir.





Kaldı ki bu konvoyda bulunanlar, sadece Türk vatandaşları değil, 32 ülkeden çok değişik statüde insanlar, Gazze'deki insanlık dışı ablukaya dikkati çekmek amacıyla bir sivil inisiyatif başlatmışlardır. Bu bir sivil inisiyatiftir, kimsenin iznine ve onayına tabi değildir. Dolayısıyla bir sivil inisiyatife karşı, insani mülahazalarla yapılan bir çabaya, bir gayrete karşı bunun mukabili silah olmamalıydı, vahşet olmamalıydı, terör olmamalıydı. Dolayısıyla esas sorun da buradadır.''







'Bu vahşeti nasıl savunacaklarsa bu komisyonda gelir, savunur'







Başbakan Yardımcısı Çiçek, konunun bütün yönleriyle araştırılması için bir an evvel tarafsız ve hukuk çerçevesinde bir komisyonun kurulmasını arzu ettiklerini ve BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu teklifi kabul ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Henüz İsrail buna cevap vermedi. Şayet İsrail bu teklifi kabul ederse bu konu bu komisyonda tüm yönleriyle incelenir, herkesin elinde ne bilgi, ne belge varsa neyi nasıl ortaya koyacaklarsa, bu vahşeti nasıl savunacaklarsa bu komisyonda gelir bunu savunur. Şayet İsrail, BM Genel Sekreterinin bu teklifini kabul etmezse o zaman bunu kabul etmemesi durumunda alınacak tedbirleri görüştük bugün biz. Çünkü hayatını kaybeden insanlar bizim vatandaşlarımızdır. Yaralananların önemli bir kısmı bizim vatandaşlarımızdır.





Tek yanlı olarak İsrail'in kurduğu komisyon bizi tatmin etmez. Komisyonun tarafsız olması lazım ve herkesin genel sekreterin kurmuş olduğu bu komisyonda ne düşüncesi varsa, ne delili varsa ortaya koyması lazım.''







'Türkiye'nin ekseni yerinde duruyor'







Bakan Cemil Çiçek, ''Türkiye'nin eksen kayması yok. Türkiye'nin ekseni yerinde duruyor, Türkiye temel tercihini baştan yapmıştır. Biz AB'ye tam üye olmak istiyoruz'' dedi.





Toplantıda, spor yasalarında, şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik öngören tasarının da aralarında olduğu birçok konunun ele alındığını belirterek şöyle konuştu:

''Hatırlanacağı üzere, 2004 yılında bu konuyu ilk defa düzenledik. 2004 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede 6 yıllık uygulamasında maalesef istenen sonuçlar elde edilememiştir. Onun için halen şiddet, olumsuzluklar bu alanda devam ediyor. Müsabakalarda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi açısından bu kanunun uygulanmasındaki tecrübeyi ve ortaya çıkan boşluğu dikkate alarak bu kanun tasarısını yeni baştan Meclise sevk etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Bugün buna önem verdik, bunu imzaya açtık. Meclisin yeni yasama yılına başladığı dönemde bu yasayı öncelikle çıkarmak imkanımız olabilir.''





Kurulda, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı'nın da ele alındığını bildiren Çiçek, tasarının AB müktesebatı ile de ilişkili olduğunu ifade etti.





Toplantıda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, AB ile ilişkiler konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiğini ve fasılların değerlendirildiğini ifade eden Çiçek, gıda güvenliğiyle ilgili yasanın da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.





Rekabet politikası ile ilgili faslın açılabilmesi için, devlet yardımlarının izlenmesi ile ilgili bir kanun tasarısının çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Çiçek, bu konunun TBMM gündeminde olduğunu ve parlamentoda gerekli desteği göreceğini ümit ettiğini söyledi.





Bilgi toplumu ve medya fasılı ile ilgili olarak RTÜK yasasının da çıkarılması gerektiğini kaydeden Çiçek, bununla ilgili tasarının ilk olarak 3 Haziran 2010'da TBMM AB Uyum Komisyonunda görüşüldüğünü ve şu an Anayasa Komisyonunda bulunduğunu anımsattı.





İşletme ve sanayi politikası ile ilgili olarak Türkiye Sanayi Strateji Belgesinin hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Çiçek, ilgili bakanlık ve kuruluşların bu konuda önemli çalışmalar yaptığını ve Yüksek Planlama Kurulu kararına sevk edilmiş olacağını söyledi.





Bütün bu çalışmaların, hükümetin AB konusuna verdiği önemi gösterdiğini anlatan Çiçek, son günlerde ''Türkiye'de eksen kayması var'' şeklinde tartışmalar yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:





''Türkiye'nin eksen kayması yok, Türkiye'nin ekseni yerinde duruyor, Türkiye temel tercihini baştan yapmıştır. Biz AB'ye tam üye olmak istiyoruz.





Çiçek, hedeflerinin AB olduğunu ve bu hedeften sapma ya da işi ağırdan almanın söz konusu olmadığını da söyledi.







'Türkiye'nin beklentileri bellidir'







Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Türkiye'nin İsrail'den beklentisinin belli olduğunu belirterek, ''Biz, İsrail'in BM Genel Sekreterinin kurduğu komisyona üye vermesini bekliyoruz. Biz bu teklifi kabul ettik ve bunu da bildirdik. Vermediği takdirde ne olacaksa bu birkaç gün içinde ortaya çıkacaktır. Ona göre de bu tedbirleri merhale merhale gündeme getirmiş olacağız'' dedi.

