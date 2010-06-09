'İsrail'in kendini savunmasına destek veriyorum'

T24- Ortadoğu Dörtlüsü Özel Temsilcisi, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, "Gazze filosu"na kanlı baskın konusunda uluslararası bir soruşturma yapılmasını isterken İsrail'in kendini koruma hakkını "tüm kalbiyle" desteklediğini belirterek, "Güvenliğe gelince, yüzde yüze İsrail'in yanındayım" dedi.



Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak ile "Gazze filosu"na operasyonun etkilerini görüşen Blair, bir tv kanalıyla yaptığı söyleşide, "Yapılacak herhangi bir soruşturma, kapsamlı ve tarafsız olmalı ve bazı uluslar arası unsurların bunun bir parçası olabilir" şeklinde konuştu.



Bu arada Blair, tarafsız bir uluslararası soruşturma gereğini vurgularken İsrail'in kendini savunma hakkına "tüm kalbiyle" destek verdiğini de ifade etti. Jerusalem Post'a göre, "Gazze'den füzeler atıldı. Gazze'de masum İsrailli sivilleri öldürmek isteyen kişiler var" diyen Blair, sözlerine "Güvenliğe gelince, yüzde yüz İsrail'in yanındayım" ifadesini de kullandı.