İsrail'in kararına Tarım Bakanı Fakıbaba'dan yanıt: İthalat yapsak ne olur yapmasak ne olur

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba TRT Haber’de açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, İsrail'in Türkiye'den tarım ithalatını durdurmasının makro açıdan Türkiye için bir anlam ifade etmediğini önemli bir olay olmadığını söyledi. Fakıbaba, "İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur" dedi.

Fakıbaba TRT Haber'de şöyle konuştu:

İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur. Bizim ihracat miktarımız 17 milyar dolar. Bizim oysa İsrail’e ihraç ettiğimiz toplam mal miktarı 270 milyon dolar. Bu bizi hiç rahatsız etmez. Hatta ve hatta şu ortamda onların durdurması ve bizim göndermemiz de bakanlık olarak da gayet uygun bir olaydır.

Daha önceden “ihracatı ben durdurdum” deseydim daha mutlu olurdum.

8 milyonluk küçük bir ülkenin ihracatına ihtiyacımız yoktur.

İhraç ettiğimiz domates var, tütün ürünleri var, şeker mamulleri var, bisküvi var. Buna benzer ürünler var.

Biz bunları başka ülkelere zaten ihraç ediyoruz. Çok önemli bir olay değil.

Bunlar kendilerini bir şey zannediyorlar. 8 milyonluk bir ülke zannediyor ki ABD her zaman bu bölgede olacak. Bizim Yahudi vatandaşlarımız var büyük saygı duyuyorum. Onlar bizim vatandaşlarımız.