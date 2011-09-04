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Dünya

İsrail'in Kahire Büyükelçiliği önüne duvar yerleştirildi   KAHİRE (A.A)

04 Eylül 2011 03:05

-İsrail'in Kahire Büyükelçiliği önüne duvar yerleştirildi   KAHİRE (A.A) - 03.09.2011 - Mısır'da  ile İsrail arasında geçen ay başlayan diplomatik krizden dolayı protesto gösterilerinin merkezi haline gelen İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinin önüne, güvenlik sebebi ile 3 metre yüksekliğinde beton duvarlar yerleştirildiği bildirildi.  Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonun haberine göre, Mısır Yüksek Askeri Konseyi'nin kararı ile 3 metre yüksekliğindeki beton duvarlar, bloklar halinde İsrail'in Kahire Büyükelçiliği'nin önünde bulunan Üniversite Köprüsü'nün üstüne yerleştirilmeye akşam saatlerinde başlandı.   Bir inşaat şirketi tarafından İsrail Elçiliğinin önünde çekilen setin, güvenlik sağlamayı hedeflediği kaydedildi. Beton duvarları İsrail Büyükelçiliği önüne inşa eden özel şirketin yetkilisi Halid Abdül Gani, söz konusu blokların kendilerine 4 gün önce Yüksek Askeri Konsey tarafından sipariş edildiğini ve  4 gün içinde çalışmalarını tamamlayarak elçilik önünün tamamen duvar ile kapatacaklarını söyledi.  Ağustos ayının ortasında İsrail ordusunun 6 Mısır askerini öldürmesi ile iki ülke arasında başlayan gerginlik Kahire'deki İsrail Büyükelçiliği'ni göstericilerin hedefi haline getirmişti.  Mısırlı bir aktivitist, İsrail Büyükelçiliği'nin faaliyet gösterdiği Giza Meydanı'nda bulunan apartmanın 12. katına kadar tırmanarak, İsrail bayrağını indirmiş ve yerine Mısır bayrağı çekmişti.

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