İsrail'in izin verdiği yiyecekler...

T24 - İsrail ve Filistinli yetkililer, İsrail'in bazı gıda maddeleri için Gazze ablukasını hafifleteceğini açıkladı.



Uluslararası toplumun baskısı altında olan İsrail, 2008 yılından bu yana Gazze'ye uyguladığı ağır ablukayı hafifletiyor.



Bazı temel ihtiyaç maddelerinin bölgeye girişine izin verilmeye başlandı.



Bundan sonra Gazze'ye girmesine izin verilen ürünler arasında, soda, meyve suyu, reçel, baharat, şeker, cips, kurabiye ve traş kremi bulunuyor.



İsrail Hamas'ın yönetime gelmesinden bu yana Gazze'ye abluka uyguluyor.



Öte yandan bugün Daily Telegraph gazetesinde çıkan bir haberde İsrail'in, uluslararası toplumun filo baskınına ilişkin iç soruşturmayla yetinmesi halinde Gazze'ye ablukayı hafifletmeyi kabul eedeceği iddia edilmişti.



Habere göre, İngiltere Gazze'deki ablukanın hafifletilmesine yönelik gizli bir belgeyi Batılı yetkililere dağıttı. Uluslararası toplumun baskısı altındaki İsrail'in de Gazze'ye ablukayı hafifleten bu planı prensipte kabul ettiği söyleniyor.



Bu kapsamda, İsrail'in Gazze saldırılarında hasar gören ya da yıkılan evlerin yeniden inşası için gerekli malzemelerin geçişine izin vereceği belirtiliyor.



Bunun karşılğında İsrail de filo baskını konusunda iç soruşturmayla yetinilmesini isteyecek.







