İsrail'in istemediği Hamaslılar Türkiye'ye

T24 - Serbest bırakıldıktan sonra Filistin ve İsrail’e girmeleri yasaklanan militanlardan 10’a yakın isim Türkiye tarafından ağırlanacak. Türkiye'nin serbest bırakılacak Filistin'lileri almak için bölgeye uçak gönderileceğinin planlandığı açıklandı.





İsrail kendi askeri Gilad Şalit karşılığında 2 parti halinde 1027 Filistinli tutsağı serbest bırakacak.



Filistinlilerin büyük bölümü bugün Kızılhaç ve Mısır Kızılayı’na teslim edildikten sonra evlerine kavuşacak.



Ancak Hamas ile Mossad arasındaki görüşmelerde isimleri önceden belirlenen bazı militanlar Filistin ya da İsrail topraklarına giremeyecek.



Hamas’ın ikinci adamı Musa Abu Marzuk militanların gönderileceği 3 ülkeden bahsederken sadece Türkiye ve Katar’ın ismini verdi. Diplomatik kaynaklara göre üçüncü ülke Suriye.



Dışişleri, kaç Hamaslının geleceği, nerede yaşayacakları ve statülerinin ne olacağı sorularını yanıtsız bıraktı. Ancak bu sabah saatlerinde 10 Hamaslının Türkiye'ye geleceği kesinleşti.



Transferin detaylarının devletin zirvesinde az sayıda isim tarafından bilindiği öğrenildi. Hamaslıların gidecekleri ülkede İsrail karşıtı faaliyetlere katılmamaları için ev sahibi ülkelerden ‘takip’ güvencesi alındı.



İsrail ve Hamas ile bu isimlerin durumunu her yıl değerlendirilecek. Türkiye’de olası Mossad operasyonlarına karşı Hamaslıların güvenliği de üst düzeyde sağlanacak.





