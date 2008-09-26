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Dünya

İsrail'in İran'ı vurmasını Bush engellemiş

ABD Başkanı Bush'un, bu yıl içinde, İran'ın nükleer tesislerine karşı saldırı düzenleme hazırlığındaki İsrail'e karşı çıkarak, sö

26 Eylül 2008 03:00

ABD Başkanı George W. Bush'un, bu yıl içinde, İran'ın nükleer tesislerine karşı saldırı düzenleme hazırlığındaki İsrail'e karşı çıkarak, söz konusu saldırıyı önlediği ileri sürüldü.

İngiliz Guardian gazetesinin "bir Avrupa ülkesinin başbakanı için çalışan üst düzey diplomatik kaynaklara" dayanarak verdiği haberde, Bush'un ayrıca İsrail'e, kendisi görevde bulunduğu sürece, söz konusu saldırı hakkındaki görüşünde değişiklik olmayacağını ilettiği belirtildi.

'Görüşlerimi değiştirmem'

Bush'un İsrail'in 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı İsrail ziyaretinde 14 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in konuyu gündeme getirdiğini yazan gazete, Bush'un Olmert'e, kendisi görevde bulunduğu sürece bu konudaki görüşünü değiştirmeyeceğini söylediğini kaydetti.

Bush'un ziyaretinden bir süre sonra, gazeteye söz konusu bilgiyi veren kaynakların görev yaptığı Avrupa ülkesinin başbakanının Olmert ile görüştüğünü bildiren gazete, söz konusu ülkenin başbakanının, konunun son derece hassas olması nedeniyle görüşmenin kayıtlara geçirilmemiş olmasına karşın, sonunda kendi ülke yetkililerini görüşmenin içeriğinden haberdar ettiğini belirtti.

İran misillemesinden çekinmiş

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bush'un İran'a yönelik İsrail saldırısına karşı çıkmasını başlıca iki noktaya dayandırdığını kaydeden gazete, bunların, "İran'ın misillemede bulunarak, Irak ve Afganistan'daki ABD askerlerinin de dahil olduğu hedefler ile Basra körfezindeki ABD gemilerine saldırılar düzenleyeceğinden duyulan kaygı" ve "İran'a yönelik tek bir saldırının bu ülkenin nükleer tesislerini yok etmeye yeterli olmayacağı ve İsrail'in, topyekun bir savaş tehlikesi yaratmadan çok sayıda saldırı düzenleyemeyebileceğinden duyulan kaygı" olarak sıraladı.

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