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Dünya

İsrail'in, İran'ı vurma tarihini İngiltere verdi!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini yılbaşından önce...

10 Kasım 2011 02:00

T24 - İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini yılbaşından önce ya da yeni yıl başında vuracağını iddia etti. İran dini lideri Ayetullah'ın iddialara ise cevabı gecikmedi. Ayetullah, ''böyle bir saldırı olursa demir yumrukla karşılık verceğiz'' dedi.

İngiliz istihbarat yetkilileri, İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önüne geçmek için hızlı hareket edeceğini, bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl başında saldırıya geçeceğini savundu. 

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiliz hükümetinin de, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine karşı geç kalmadan harekete geçmesi fiksinde olduğunu belirtti. Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurma esnasında ABD'den lojistik destek alacağı da vurgulandı


Obama yol ayırımında

İngiliz istihbarat yetkilileri, ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda bir yol ayrımında olduğunu belirterek, "Obama ya İsrail'i destekleyecek ya da başkanlık seçimleri öncesi Amerikan Yahudi cemaatlerinin desteğini kaybetmeyi göze alacak" dedi.


'Saldırıya demir yumrukla cevap vereceğiz' 

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'i nükleer tesislerine olası bir saldırı konusunda uyararak, böyle bir saldırıya "demir yumrukla" cevap vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan Hamaney, "Düşmanlarımız, özellikle de Siyonist rejim İsrail'le ABD ve müteffikleri, herhangi bir tehdit ve saldırı karşısında, halkımızla birlikte devrim muhafızları ve ordunun kendilerine demir yumrukla cevap vereceğini bilsinler" dedi.



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