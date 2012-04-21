'İsrail'in İran'ı vuracağı yerler bile hazır!'

İsrail televizyonu chanel 10, ordu yetkilileri ile sürdürdüğü uzun görüşmeler sonunda nükleer müzakerelerden sonuç çıkmaması halinde İsrail'in İran'a karşı başlatacağı saldırının detaylarını yayınladı.

Kanalın savunma muhabiri Alon Ben David'e göre İsrail 23 Mayıs'ta Bağdat'da gerçekleşecek İstanbul görüşmelerinin devamı olan Bağdat müzakerelerinin sonuçsuz kalması halinde hükümet orduya İran nükleer tesislerine saldırı emri verecek.

Operasyonda düzinelerce saldırı uçağı, eskort jetleri, hava ikmal tanker uçakları, elektronik tarayıcı awacs uçakları, arama kurtarma helikopterleri yer alacak.

İsrail ordusunun en çok güvendiği uzun mesafe uçma kapasitesine sahip F15 savaş uçakları da bu saldırıda en önde yer alacaklar.

Hava kuvvetleri envanterinde bulunan 'Eitan' adlı insansız savaş uçağı da operasyonda İran semalarında olacak. İşi ciddiye alan İsrail şimdiden operasyona katılacak pilotların aileleri için üslerden uzak yerlerde güvenli bölgeler oluşturmuş.

Kısa, kesin ve profesyonelce

Bu arada, İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın tüm nükleer programını yok edebilecek kapasite olup olmadığı bilinmiyor, ancak saldırının kısa, kesin ve profesyonelce olması planlanıyor.

Saldırı da kayıplar olacağı da kabul ediliyor.

Gilad isimli bir subay "bazıları görevden hiç dönmeyecek" diyor.

İsrail operasyonun ardından Lübnan'dan Hizbullah'ın saldıracağını hesaba katarak ülkenin kuzeyinde son 30 yılda görülmemiş bir savaş çıkacağını varsayıyor.

Hafta içinde İsrail Ordu radyosuna açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Barak Tahran'la sürdürülen müzakerelerin Tahran yönetimini hiçbir şekilde nükleer silah geliştirmekten alıkoyamayacağına inandığını açıklamıştı.

Son yayınlar İsrail'in vatandaşlarını ve uluslararası toplumu savaşa psikolojik olarak hazırlıyor görünümü veriyor.

İsrail daha önce, 1981 yılında Irak'ta başkent Bağdat yakınlarında bulunan Osirak nükleer reaktörünü, 2007 yılının Eylül ayında ise Suriye'de nükleer reaktör olduğuna inandığı bir noktayı vurmuştu.