İsrail’in 'Hamas hesap verecek' açıklamasına örgütten 'biz yapmadık' yanıtı

Hamas, İsrailli üç gencin öldürülmesinden sorumlu olmadığını açıklarken, İsrail yönetimini olası saldırılara karşı uyardı. Örgüt yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm suçlamalarını reddettiklerini belirterek, İsrail'in intikam almak için yapacağı her bir saldırının, cehennemin kapısını aralayacağı uyarısında bulundu. Öte yandan İsrail, 3 genci "kaçırıp öldürmekten" sorumlu tuttuğu Filistinli Hamas hareketini "cezalandıracağını" açıkladı.

Yaklaşık iki hafta önce Batı Şeria'da kaybolan ve kaçırıldıklarından şüphelenilen üç gencin cesedi Hebron'da bulundu. Cesetleri taş yığınları arasında bulunan gençlerin, kaçırıldıktan hemen sonra öldürüldükleri tahmin ediliyor.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, İsrail hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada, gençlerin cesetlerinin bulunduğunu ve öldürülmelerinden Hamas'ı sorumlu tuttuklarını belirtti. Açıklamanın ardından İsrail güvenlik kabinesi Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Kabinenin bugün de özel bir oturum yapması planlanıyor. Gençlerin kaçırılması ve öldürülmesinden Hamas'ı sorumlu tutan İsrail, Mahmud Abbas'tan, Hamas ile kurdukları birlik hükümetini feshetmesini talep etti.

Ortadoğu barışında arabuluculuk yapan ABD'den de bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, kaçırılma olayının büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.

İsrail güvenlik güçleri, üç gencin cesetlerinin bulunmasının ardından, Gazze Şeridi'ne 34 farklı noktada hava saldırıları düzenledi. Pazar günü de Filistin tarafından 18 füzenin atıldığı belirtildi. Gazze Şeridi, 2012 yılında Hamas ile İsrail arasındaki büyük çatışmadan bu yana en büyük saldırılara sahne oluyor.

İsrail'in sorumlu tuttuğu Hamas ise İsrail'i üç gencin öldürülmelerini, askerî operasyonlarını sürdürmek için kullanmakla suçluyor. Örgüt yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm suçlamalarını reddettiklerini belirterek, İsrail'in intikam almak için yapacağı her bir saldırının, cehennemin kapısını aralayacağı uyarısında bulundu. Henüz ne Hamas ne de herhangi Filistinli bir grup gençlerin öldürülmesini üstlendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, tarafların güvenliğin sağlanması için işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gençlerin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hamas militanlarının "hesap vereceğini" söyledi.

Filistin tarafı üç gencin kaybolmalarının ardından İsrail güvenlik güçlerinin 12 Haziran'da düzenlediği operasyonda altı Filistinlinin öldüğünü belirtti. Operasyon kapsamında evlere baskınlar düzenlenirken, aralarında Hamas üyeleri de olan 420 Filistinli tutuklandı.