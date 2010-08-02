'İsrail'in gizli belgelerini Tahran'a iletebilir'

T24 - İsrail, MİT müsteşarlığına Hakan Fidan'ın atanmasından duyduğu rahatsızlığı ilk kez açık şekilde dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın İsrail'in gizli bilgilerini İran'a verebileceğini öne sürdü.



İsrail Savunma Bakanı Barak'ın 25 Temmuz'da Yahudi liderlerle yaptığı bir konuşmanın detayları, İsrail basınına sızdı. Barak'ın bu konuşmada, Türkiye'yi "stratejik ortak olarak nitelediği" ancak MİT'in başına Hakan Fidan'ın getirilmesiyle ilgili kaygılarını da dile getirdiği belirtildi.



Barak'ın "Hakan Fidan'ı İran'ın dostu olarak nitelediği ve MİT'in İsrail'le ilgili sahip olduğu bazı önemli bilgileri Tahran'a iletmesinden endişe duyduğu" kaydedildi.





Ordu radyosunda da konuştu



Barak'ın aynı kaygıları İsrail ordu radyosunda da 1 Ağustos tarihinde dile getirdiği kaydedildi.





