İsrail'in Gazze'deki ablukayı kaldırma planı

T24 - Filistin ablukasını kaldırma çalışmaları için temeaslarda bulunan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve ABD Özel Ortadoğu Temsilcisi İsrail ve Filistin arasındaki diyoloğu artırma girişimlerinde bulundukları belirti. Edinilen bilgilere göre İsrail'in Gazze'deki ablukayı kaldırmak için hazırlıklar yaptığı söylendi.



Ortadoğu’da yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın sonlandırılmasını sağlamak üzere bölgeye giden AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, temaslarına Batı Şeria’dan başladı.



Ramallah’ta Filistin Özerk Yönetimi’nin temsilcileri ile görüştükten sonra abluka altındaki Gazze’ye geçmeyi planlayan Ashton, pazar günü ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de bir araya gelecek. Ashton





AB’nin çağrılarını iletecek



"Mavi Marmara" gemisine düzenlenen operasyonun ardından Gazze'deki ablukanın kaldırılması için İsrail yönetimine sık sık çağrıda bulunan Avrupa Birliği, bu önerisini AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un gezisi aracılığı ile bir kez daha iletecek.



Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD temsilcisi George Mitchell Ashton, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin İsrail'e uzun süredir Gazze ablukası politikasını kökten değiştirmesi için çağrı yaptığına dikkat çekerek, insani yardım götüren gemilere uluslararası sularda kanlı baskınının ardından İsrail'in bu adımları uyguladığını görmek istediklerini belirtti.



Gazze'ye geçişlerin açılmasında her türlü katkıya hazır olduklarını vurgulayan Ashton, AB'nin Gazze'ye giriş - çıkışların kontrol edilmesini destekleyebileceğine işaret etti.



AB'nin desteği konusunda daha fazla ayrıntı vermeyen Ashton, Ortadoğu barış sürecinde nihai çözümü öngören doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması için dolaylı görüşmelerin sürdürülmesini talep etti.





İsrail'in Gazze planı



Gazze'yu uyguladığı ablukayı geçtiğimiz günlerde gevşeten İsrail yönetiminin ablukayı tamamen kaldırması da gündemde. Bazı güvenlik sorunlarının Avrupa Birliği ülkeleri tarafından çözülmesi halinde, İsrail'in sınırdan çekilme planı yaptığı belirtiliyor. ,



Filistin lideri Mahmud Abbas İsrail basınında çıkan haberlerde İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, AB ülkelerinin devreye girmesi halinde İsrail'in Gazze Şeridi ile ilişiğini bütünüyle kesmesini öngören bir plan hazırladığı ve böylece Gazze'nin sorumluluğundan kurtulmayı istediği belirtiliyor.



Buna göre İsrail, Gazze Şeridi'nde silah kaçakçılığının önlenmesi ve bölgeye bu amaçla Avrupa Birliği'nce bir kuvvet konuşlandırılması halinde, Gazze'yle sınırların tümüyle kapatılarak, Gazze'nin tamamen İsrail'den bağımsız ve özerk bir yönetime dönüştürülmesine imkân sağlamayı hedefliyor.





Barış müzakereleri



ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell de bölgede. Önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Mitchell, Filistinli yetkililerle de bir araya geldi.



ABD’nin taraflar arasında başlattığı dolaylı görüşmeleri ilerletmek isteyen Mitchell, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmelerin kendisini cesaretlendirdiğini dile getirdi. Güçlüklere rağmen görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Mitchell, taraflar arasında doğrudan görüşmeleri sağlamayı hedefliyor.



Ancak taraflar tutumlarından vazgeçmiş görünmüyor. Kurulacak Filistin devletinin sınırlarındaki güvenliği İsrail’in üstlenmesine karşı çıkan Filistin lideri Mahmud Abbas, NATO’nun devreye gireceği bir öneriyi kabul edebileceklerini kaydetti.



Abbas, 1967 sınırlarının, kurulacak Filistin devleti için esas olacağı şartını İsrail’in kabul etmesi halinde, doğrudan görüşmelere hazır olduğunu söyledi. İsrail ise doğrudan görüşmeler için Filistinlilere önceden hiçbir şekilde güvence veremeyeceğini belirtiyor.





