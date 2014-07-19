İsrail'in Gazze harekâtı devam ediyor; ölü sayısı 300'e yaklaştı!

İsrail ile Filistinli örgütler arasında roket ve füze salvolarının 11. gününde gelen kara harekâtı Gazze’ye cehennemden bir gece yaşattı. Kara harekâtının başlamasından sonra Filistinlilerin can kaybı 50’yi geçti. 12. gününe giren saldırılarda ise toplam can kaybı 290’ı aştı.

Önceki gün insani yardımlara geçit vermek için ilan edilen beş saatlik ateşkesin bittiği 15.00’te karşılıklı roket ve füze saldırıları yeniden ama çok daha şiddetli başlarken Gazze’nin kuzeyinde Beyt Hanun bölgesinde İsrail, tünelleri vurmak için tanklar eşliğinde sınırı geçti.

Şiddetli bir direnişle karşılaşan İsrail dün top, tank ve gemilerle üç koldan saldırıları yoğunlaştırdı. İsrail, kara harekâtına gerekçe olarak 13 militanın tünelden İsrail’e sızma girişimini gösterdi. İsrail kara harekâtı sırasında 4 tünelin vurulduğunu, 17 militanın öldürüldüğünü ve 13 militanın teslim olduğunu açıklarken Başbakan Binyamin Netanyahu tünelleri hava operasyonu ile yok etmenin mümkün olmadığını ve karadan askerlerin girmeye başladığını duyurdu. İsrail ordusu ilk kaybını Beyt Hanun’un kuzeyinde verdi.

Hürriyet’ten Fehim Taştekin'e konuşan Gazzelilerin ortak kanaati şuydu: İsrail 2008 ve 2012’den farklı olarak bu kez kara harekâtında zorlanıyor. Askeri kayıplar ya da askerlerin kaçırılması ihtimali nedeniyle İsrail karadan gelmeye fazla cesaret edemiyor. 30 bini aşkın insan BM okulları ve tesislerine sığındı.

8 çocuk öldürüldü

Kuzeyde Beyt Hanun ve Lahya Lahya, doğuda Kanunus ve Kerim Ebu Salim, güneyde Refah’ta hareketlilik artarken Gazze kenti de olağanüstü bir gece yaşadı. İftar sonrası Gazze’nin Mina sahilinde Türkiye’nin mali desteği ile yenilen limandan İsrail’e fırlatılan üç rokete 10 dakika geçmeden Akdeniz’de İsrail ordusuna ait gemilerden ateş açılmasıyla başlayan savaş hali saatlerce sürdü. İsrail Savunma Bakanlığı’na yakın kaynaklardan gelen bir bilgi üzerine limanın yanındaki üç oteldeki gazeteciler tahliye edildi. Gece yoğunlaşan İsrail tank ve topçu ateşi yine sivil katliamına yol açtı. Gazze’nin güneyinde ikisi kardeş 2, 4, 7 ve 13 yaşlarındaki 4 çocuk İsrail saldırısında can verdi. Ülkenin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde ise bir evin vurulması sonucu yine dördü çocuk 8 kişilik Ebu Cerad ailesi yok oldu.

Ban Ki-Mun Ortadoğu turunda

Kara harekâtının başlamasından sonra Filistinlilerin can kaybı 50’yi geçti. 12. gününe giren saldırılarda ise toplam can kaybı 290’ı aştı.

Gazze’deki durumu en iyi anlatan yerlerden biri Şifa hastanesinin acil girişi. Hastaneler nisbeten güvenli yerler. Sağlık kuruluşları ve BM tesisleri gibi binaların koordinatları İsrail ordusunun elinde olduğu için buralar istisnalar dışında hedef alınmıyor.

Bunun son istisnası Şicaiye’nin doğusundaki Vefa Hastanesi’nin hafta başında vurulmasıydı. Bu arada, BM Genel Sekteri Ban Ki-mun, bugün Ortadoğu turuna çıkıyor. Ban’ın Gazze’ye gidip gitmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.