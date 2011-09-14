-İsrail'in Gazze ablukası yasa dışı CENEVRE (A.A) - 13.09.2011 - BM insan hakları uzmanları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Bağımsız 5 BM uzmanının oluşturduğu heyet, BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporda, ''İsrail'in Mavi Marmara baskınında aşırı güç kullandığı'' belirtilen, ancak ''Gazze'ye uyguladığı ablukanın yasal olduğu'' öne sürülen Palmer Raporu'nun sonucunu reddetti. Uzmanların raporunda, ablukanın, ''uluslararası insan hakları ve insani hukuku pervasızca ihlal ederek'' Gazzelileri toplu cezalandırmaya maruz bıraktığı kaydedildi. Raporda, 4 yıldır süren ambargonun 1,6 milyon Filistinliyi temel haklarından yoksun bıraktığı ifade edildi. Heyette yer alan uzmanlardan Richard Falk, Palmer raporunun sonuçlarının, Türkiye-İsrail ilişkilerini iyileştirme iradesinden etkilendiğini söyledi.