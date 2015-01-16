'İsrail’in Filistinliler'e karşı politikası aşırı saldırgan'

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsrail’in Filistinliler'e karşı politikasının ''aşırı saldırgan'' olduğunu dile getirdi.

İsveç’in yerel gazetesi Dagens Nyheter’e konuşan Wallström, Israil'in Filistinliler'e karşı ''aşırı saldırgan'' olduğunu, yerleşim politikasını ve yıkımları devam ettirdiğini, Filistinliler'i aşağılayarak ve işgal politikasına devam ederek çözüm sürecini zorlaştırdığını söyledi.

İsveç, 30 Ekim 2014’te Filistin'i ülke olarak tanıyan ilk AB üyesi olmuş, İsveç’in bu kararı, iki ülke arasındaki ilişkilerin soğumasına yol açmıştı.