İsrail'in F16'sı Gazze kıyılarında düştü

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı, Gazze kıyılarında düştü, 2 pilot sağ kurtuldu.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının, Gazze kıyılarında denize düştüğü, uçakta bulunan 2 pilotun atlayarak kurtulduğu bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcülük ofisinden bir yetkili, Gazze kıyılarında uçuş yapan bir F-16 uçağının düştüğünü belirtti. Uçaktaki 2 pilotun zamanında atlayıp, İsrail ordusu tarafından sağ olarak kurtarıldığını aktaran yetkili, uçağın neden düştüğünün henüz bilinmediğini ifade etti.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Gazze kıyılarında sürekli uçuş yapıyor.