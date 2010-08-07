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İsrail'in el koyduğu 3 gemiden ilki geldi

Defne-Y, "Doğançay 20" römorkörü eşliğinde Hatay'ın İskenderun Limanı'na ulaştı.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - İsrail'in 31 Mayısta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu 3 Türk gemisinden Defne-Y, "Doğançay 20" römorkörü eşliğinde Hatay'ın İskenderun Limanı'na ulaştı. 


 
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan dün TSİ ile 17.30'da hareket eden "Doğançay 20" römorkörünün çektiği Defne-Y, İskenderun Limanı'na geldi.

Gemi İskenderun Limanı'ndan hareket eden 2 römorkörün de yardımı ile 10 numaralı rıhtıma çekildi. Geminin kendi ışıklarının yanmadığı, römorkörlerden üzerine ışık tutulduğu görüldü.

Bu arada, gemi limana yaklaşırken Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar geminin çevresinde dolaşarak önlem aldı.

Mavi Marmara gemisinin "Ocean Ergün" römorkörü eşliğinde yarın sabah saatlerinde, "Gazze" gemisinin de "Söndüren 7" römorkörün eşliğinde yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Gemilerin tamamı limana vardıktan sonra, 9 Ağustos Pazartesi günü savcılık ve ilgili yetkililerce inceleneceği, sigorta ve eksper firmalarının da hasar tespiti ve güvenlik incelemesi yapacağı ve mağdur aktivistlerin avukatlarının da gemiyi inceleyeceği belirtildi.




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